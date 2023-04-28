عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوحدات المحلية بالإسماعيلية تواصل أعمالها برفع المخلفات

الاعمال
الاعمال

 قامت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي ٧٩٣٤ طن خلال الفترة من ٢١ إبريل ٢٠٢٣ وحتى ٢٧ إبريل ٢٠٢٣، بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع و الميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة.

محافظ الإسماعيلية يؤكد جاهزية الصوامع لاستقبال محصول القمح لهذا العام

 

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان، قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي ١١٥ طن.

 

وفي قرية عين غصين تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي حوالي ١١٠ طن.  

وأيضًا في قرية الحجاز تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي حوالي ١٢٠ طن.

كما تابعت الوحدة المحلية لقرية نفيشة رفع القمامة والمخلفات بحمولة بلغت ٥٧٠ طن.

كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل بحمولة بلغت ٣٢٠ طن.

 

في حيِّ أول الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع حوالي ٦١٠ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

وفي حيِّ ثانِ الإسماعيلية تم رفع ما يقرب من ١٣٣٠ طن من المخلفات  بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها ١١٣٦ طن على مدار الأسبوع الماضي.


وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي ٥٥٤ طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها ٥٦٤ طن خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٦٥٠ طن من المدينة وتوابعها.

 

وفي مركز ومدينة التل الكبير، قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها ٤٨٥ طن من القمامة وذلك من قطاع الحمادة، تل البلد، السلام المحطة والقرى التابعة لها علاوة على قرى الظاهرية والجزيرة الخضراء، الملاك، القصاصين القديمة وأبو عاشور.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى ٥٧٠ طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.

 

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى ٦٨٠ من المدينة والقرى وتوابعها.

وقد أكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهودها في رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها؛ منعًا لانتشار الأمراض.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

11 درجة مرة واحدة وأمطار|موجة شتوية تضرب البلاد والأرصاد تفجر مفاجأة

الزمالك أخطأ.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة بشأن عقوبة مرتضى منصور

تبادل إطلاق نيران.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وإصابة آخر في الجيزة

محامي عروس طنطا: تقرير الطب الشرعي أيد عذريتها

قفزات تاريخية.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

بعد استقراره 49 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن

قرار عاجل من المحكمة بعد تشويه وجه ملكة جمال الوراق بـ25 غرزة.. صور

ترشيحاتنا

أخبار التعليم.. إجراءات عاجلة بالمدارس استعدادا للامتحانات وقرار جديد بشأن سؤال التعبير بالثانوية العامة

في أول أيام التوقيت الصيفي .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

أحمر وأبيض.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

وفاة شقيق رئيس هيئة النيابة الإدارية .. والمجلس الأعلى ينعيه

كيف قاوم الإسلام الفقر وحاصره؟ بالعمل والزكاة والصدقات

الكرملين يعلق على تصريحات رئيس الوزراء مولدوفا بمنع بوتين من دخول البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسر فرحتها يوم زفافها | هجوم لاذع على ماكيير شهير بسبب عروسة

علامة للإصابة بأمراض خطيرة.. احترس من تنميل القدمين

سعر صادم لفستان نادين نجيم الجريء| لن تتوقع

أسباب صادمة لـ الانزلاق الغضروفي.. أنواعه وطرق علاجه

فيديو

انخفاض غير متوقع في الذهب ومفاجأة في سعر الدولار.. فيديو

موجة شتوية تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

ماجد المصري يكشف عن موقف طريف حدث له في سويسرا

عايرته بضعفه أمامها.. ينهي حياة عروسته بعد يومين من زفافهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ