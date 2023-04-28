مرسوم عاجل من محمد بن راشد بتعيين النائب الأول والثاني لحاكم دبي

أصدر نائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد مرسوما بتعين مكتوم بن محمد نائباً أول وأحمد بن محمد نائباً ثانياً لحاكم دبي.

وكان الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان – رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أصدر مجموعة من القرارات والمراسيم الأميرية وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد قضت بتعيين كل من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائبا لرئيس الدولة، إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأصدر مرسوما أميريًا بتعيين الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائبًا لحاكم أبوظبي، ومرسومًا أميريًا بتعيين الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبًا لحاكم أبوظبي وتعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وليًا للعهد في إمارة أبوظبي.

