النشرة الدينية .. المفتي: عقوبة الإعدام لها ضمانات كبيرة فى القانون المصري .. الأوقاف : هشام عبد العزيز خطيبًا للجمعة المقبلة

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والفتاوى والأسئلة التي شغلت بال الكثير، نبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية.
المفتي: عقوبة الإعدام لها ضمانات كبيرة فى القانون المصري
الحفاظ على الأوطان | الأوقاف : هشام عبد العزيز خطيبًا للجمعة المقبلة
الأوقاف: "الحفاظ على الأوطان" عنوان الجمعة الأولى من مايو 2023
كما يذوب الملح في الماء.. خطيب المسجد النبوي: إذا تجلى الله خضعت الأعناق
الصلاة على النبي 100 مرة.. 39 فائدة لا تغفلها في آخر جمعة من أبريل
ثمانية حالات تدعو لك الملائكة فيها.. تعرف عليها