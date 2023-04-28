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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية .. المفتي: عقوبة الإعدام لها ضمانات كبيرة فى القانون المصري .. الأوقاف : هشام عبد العزيز خطيبًا للجمعة المقبلة

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والفتاوى والأسئلة التي شغلت بال الكثير، نبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية.

المفتي: عقوبة الإعدام لها ضمانات كبيرة فى القانون المصري

 

الحفاظ على الأوطان | الأوقاف : هشام عبد العزيز خطيبًا للجمعة المقبلة

 

الأوقاف: "الحفاظ على الأوطان" عنوان الجمعة الأولى من مايو 2023

 

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