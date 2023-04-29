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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

وصلت للجزمة.. خناقة شوارع على الفيسبوك بين رضوى الشربيني وياسمين عز|القصة كاملة

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي تصريحات بين الإعلامية رضوى الشربيني و ياسمين عز ، وتوقع الكثير أن تكون كل منهما تقصد الأخرى بهذه التصريحات التي أثارت ضجة على السوشيال ميديا .

 

خرابة البيوت العمرانة .. تفاصيل خناقة رضوى الشربيني وياسمين عز على إنستجرام

 

خناقة رضوى الشربيني وياسمين عز 

وبدأت رضوى الشربيني عندما قام متابعوها بالتساؤل عن منشور منسوب لها تدافع به عن الرجال، والتي تقول فيه البيت بفلوس الراجل وتيجي مراته تقوله اقلع الجزمة علشان السجادة، دة أنا احط فساتيني الماركات تحت رجله يمشي عليها .

فجاء رد رضوى الشربيني، على سرال متابعيها ساخرا: وأنا أقول الكلام ده ليه .. أنا ست عندها كرامة .. كلام العبيد ده مش بتاعي .

وجاء رد ياسمين عز ، بعد ذلك على ستوري عبر حسابها الرسمي.

ولمتابعة المزيد حول خناقة رضوى الشربيني و ياسمين عز .. تابع الفيديو جراف التالي:

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