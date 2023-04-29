وصلت للجزمة.. خناقة شوارع على الفيسبوك بين رضوى الشربيني وياسمين عز|القصة كاملة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي تصريحات بين الإعلامية رضوى الشربيني و ياسمين عز ، وتوقع الكثير أن تكون كل منهما تقصد الأخرى بهذه التصريحات التي أثارت ضجة على السوشيال ميديا .

خناقة رضوى الشربيني وياسمين عز

وبدأت رضوى الشربيني عندما قام متابعوها بالتساؤل عن منشور منسوب لها تدافع به عن الرجال، والتي تقول فيه البيت بفلوس الراجل وتيجي مراته تقوله اقلع الجزمة علشان السجادة، دة أنا احط فساتيني الماركات تحت رجله يمشي عليها .

فجاء رد رضوى الشربيني، على سرال متابعيها ساخرا: وأنا أقول الكلام ده ليه .. أنا ست عندها كرامة .. كلام العبيد ده مش بتاعي .

وجاء رد ياسمين عز ، بعد ذلك على ستوري عبر حسابها الرسمي.

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