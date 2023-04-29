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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق امتحانات الترم الثانى 2023 في المواد غير المضافة للمجموع لطلاب المدارس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنطلق اليوم السبت 29 إبريل 2023، امتحانات الترم الثانى 2023 في المواد الغير مضافة للمجموع لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في مدارس محافظتي القاهرة والجيزة .

وشددت مديريتي التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة، على أن امتحانات الترم الثانى 2023 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية يتم عقدها بـ التوقيت الصيفي 

ونبهت مديريات التربية والتعليم على أنه قد تم تطبيق التوقيت الصيفى اعتباراً من منتصف ليل الخميس الموافق 27 ابريل 2023 ، بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة ، لتصبح الساعة الواحدة بدلاً من الثانية عشر ، وبناءا عليه سيتم التعامل بهذا التوقيت في امتحانات الترم الثانى 2023 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية

استعدادات امتحانات الترم الثاني 2023 

  • مراعاة العامل النفسى للطلاب وأسرهم.
  • الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.
  • أن تغطى أسئلة الامتحان الأجزاء المقررة والتى تم تدريسها بالفعل وتلافي ماتم حذفه من قبل الوزارة.
  • تجهيز غرفة عمليات لتلقى أى احداث تقع باللجان الامتحانية من شأنها التأثير سلبا على سير العملية الامتحانية وذلك تنفيذا للكتاب الدورى رقم 32 بتاريخ 3/10/2022 بشأن تحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية والسلامة لأبنائنا الطلاب والعاملين .
  • التنسيق الكامل والمتكامل بين الجهات الأمنية المختلفة كل فيما يخصه لكي تقوم بدورها فى إعمال شئونها مع جهات الأمن الأخرى للاختصاص.
  • تأمين مقرات اللجان الامتحانية وتوفير وسائل الإطفاء أو الحماية من الحريق والمياه والرقابة على الدخول والخروج .
  • تأمين أوراق الأسئلة والإجابة.
  • التأكد من توفير تجهيزات اللجان الامتحانية ومتابعة ذلك بصفه مستمرة وشخصية من جانب مديري المدارس.
  • تكثيف الحماية الأمنية لتأمين جميع مقار الكنترولات وأماكن حفظ أوراق الاسئلة وأوراق الإجابة الخاصة بالطلاب مع تشديد الحراسة الليلية بالتنسيق مع الشرطة.
  • منع استخدام الهاتف المحمول نهائيا داخل مقار اللجان وفقا للقرار الوزارى رقم 34لسنة 2018.
  • الالتزام بتنفيذ نشرة الموانع والتأكيد على الالتزام بها وتنفيذها في جميع بنودها وتطبيقها وتعميمها على جميع أعضاء اللجان بالمدارس.
  • تنفيذ ما ورد من الوزارة من تعليمات وقرارات وكتب دورية بشأن أعمال الامتحانات.
امتحانات صفوف النقل الاعدادية مدارس Jobs Education

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