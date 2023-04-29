انطلاق امتحانات الترم الثانى 2023 في المواد غير المضافة للمجموع لطلاب المدارس

تنطلق اليوم السبت 29 إبريل 2023، امتحانات الترم الثانى 2023 في المواد الغير مضافة للمجموع لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في مدارس محافظتي القاهرة والجيزة .

وشددت مديريتي التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة، على أن امتحانات الترم الثانى 2023 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية يتم عقدها بـ التوقيت الصيفي

ونبهت مديريات التربية والتعليم على أنه قد تم تطبيق التوقيت الصيفى اعتباراً من منتصف ليل الخميس الموافق 27 ابريل 2023 ، بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة ، لتصبح الساعة الواحدة بدلاً من الثانية عشر ، وبناءا عليه سيتم التعامل بهذا التوقيت في امتحانات الترم الثانى 2023 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية

استعدادات امتحانات الترم الثاني 2023