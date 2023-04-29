منى زكي مثلت نص مأساتي..أرملة: رفضت أتجوز عم أولادي جدهم الثري طردنا وبنشحت اللقمة

مازالت الحالة التي تسبب بها مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي تسيطر على ساحات المحاكم بعد ظهور العديد من الحالات المأساوية التي تعاني منها السيدات الأرامل بسبب رفض الأجداد تسليم الميراث لأحفادهن وهو ما سردته "ايمان" – اسم مستعار – في دعوى نفقة أقارب أقامتها ضد جد أطفالها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس إضافة إلى دعوى امتناع عن تسليم ميراث.

الموت خطف زوجي

وقالت "ايمان" صيدلانية أنها تزوجت من زوجها منذ عدة سنوات وكان من عائلة ثرية يقيمون في فيلا بالتجمع الخامس ويمتلكون مصنع "كاوتش" وأنجبت منه 4 أبناء أكبرهم 11 عام وأصغرهم 3 سنوات وكان نعم الزوج والأب لهم حتى صدمها القدر بانتزاع زوجها من بين أحضانهم ووافته المنية بشكل مفاجئ.

الدكتورة نهى الجندي المحامية

وأضافت في دعواها التي أقامتها لها الدكتورة نهى الجندي المحامية أن حياتها تحولت لجحيم فجأة عندما فوجئت بجد أبنائها يخفي أية مستندات تثبت ملكية زوجها لشاليه في العين السخنة ورفض تسليم أحفاده ميراثهم في والدهم فاستسلمت لفكرة أنه الوصي معتقدة انه لن يحرمهم من شئ لكنها فوجئت بطلب غريب من أسرة زوجها عندما اشترطوا عليها الزواج من شقيق زوجها المتوفى مقابل الاستمرار في الانفاق على أبنائها وتعليمهم الا انها رفضت بشدة.

وقالت أن عم أبنائها متزوج من سيدتين وهم يرغبون ان تكون الزوجة الثالثة ويساومونها على "لقمة ولادها" حتى لا تذهب أموالهم لغريب رغم تأكيدها لهم أنها لن تتزوج مرة أخرى وستتولى تربية أبنائها فقط.

تحت الوصاية

واستكملت ايمان انها فوجئت بعد رفضها الزواج من عم أبنائها بطردهم لها ولأبنائها من الفيلا فاضطرت لاستئجار شقة في منطقة عين شمس والعمل في صيدلية حتى تتمكن من توفر نفقات الأبناء الأربعة الذين اعتادوا على حياة الترف وانتقلوا فجأة من فيلا في التجمع الخامس لشقة في حارة بعين شمس بل ساء الأمر أكثر عندما تم فصل أبنائها من مدارسهم الخاصة لعدم دفعهم المصروفات.

وقالت "ايمان" أن ما مثلته منى زكي في مسلسل تحت الوصاية يمثل نصف مأساتها فقط فهي تعاني يوميا آلاف المرات من عدم قدرتها على توفير المتطلبات الأساسية لأبنائها من مأكل وملبس مرددة: "بنشحت اللقمة وهما عايشين في العز"

وأجلت محكمة الأسرة بالتجمع الخامس الدعوى لجلسة 15 مايو المقبل.