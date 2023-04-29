هدي الإتربي تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة هدي الأتربي صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت هدي في الصورة بإطلالة جذابة ومتميزة، حيث ظهرت مرتدية تيشرت وبنطال باللون الأسود،ومن الناحية الجمالية اعتمدات علي المكياج الناعم الذي أبرز جمالها.

وعلقت علي الصوره:"طفلي الداخلي لايزال دائم الشباب".

ونشرت الفنانة هدى الإتربي صورًا من كواليس مسلسل “ضرب نار”، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023، عبرحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت هدى الإتربي بملابس رياضية، واقفة داخل ملعب جولف، وعلقت كاتبة: “يمنى، ضرب نار، رمضان 2023”.

أبطال مسلسل “ضرب نار”

تفاصيل مسلسل ضرب نار مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركةسينرجى، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وهدىالإتربى، وسهير المرشدى، ودنيا المصرى، وإسراء رخا، وأحمد غزى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسيرعبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.