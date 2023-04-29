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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل مطران طهطا بدير الأنبا بيشوي

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا إشعياء مطران طهطا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون،  نيافة الأنبا إشعياء مطران إيبارشية طهطا وجهينة.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن قداسة البابا تواضروس ناقش مع مطران طهطا وجهينة  بعض الملفات المتعلقة بالخدمة في الإيبارشية.

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الجمعة، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير الشهيدة دميانة للراهبات ببراري بلقاس ومعه وفدًا كبيرًا من راهبات الدير، حيث صلوا القداس الإلهي، وقدم قداسته لهن عدة كلمات روحية وأجاب على أسئلتهن في موضوعات شتى كما أنشدن عدة ترانيم من تأليفهن و تلحينهن، وسبحن بها بأداء جميل ومؤثر.

وقدمن لقداسة البابا تواضروس عرضًا لأنشطة الدير والمنتجات الفنية الرقيقة التي ينتجهن سواء أيقونات أو مشغولات متعددة.

وفي ختام اللقاء قدم لهن قداسته بعض الهدايا التذكارية والتقطن الصور التذكارية مع قداسته.

وصلى نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر القداس الإلهي، ببيت سان جورج بهليوبليس الجديدة التابع لكنيسة الشهيد مارجرجس بألماظة، وشاركه الآباء كهنة القطاع وزوجاتهم وأولادهم.

وعقب القداس أقيمت مائدة إفطار (أغابي) جمعت الأب الأسقف وكهنة القطاع، أعقبها كلمات عن تربية الأطفال وكيفية مواجهة تحديات العصر، كما تم تبادل الخبرات ووجهات النظر بين الحضور، في مجالات الخدمة المختلفة.

من ناحية أخرى، رفعت لجنة العلاقات العامة التابعة للمجمع المقدس برئاسة نيافة الأنبا بيمن مطران قوص ونقاده توصياتها ، بعد ختام مؤتمرها السنوى ، تحت عنوان " التحديات المعاصرة بالمجتمع المصرى " ، حيث أوصت اللجنة بأهمية تعزيز المشاركة المجتمعية للأقباط ، والانخراط بمؤسسات المجتمع المدنى ، وأهمية قيام اعضاء اللجنة بكافة الايبارشيات بنقل فعاليات المؤتمر لأبناء كنائسهم والتعريف بالبرامج والمشروعات التى تتبنها الدولة ومنها " تكافل وكرامة ، ومبادرة حياة كريمة ، وطرق التواصل معهم والفئات المستحقة ، وتعزيز قنوات التواصل مع المسئولين وتقديم الرؤي المختلفة حول قضايا مجتمعهم ، والمشاركة فى طرق التخطيط لتحقيق اهداف التنمية المستدامة .

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