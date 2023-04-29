عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشادة في دوري أبطال إفريقيا بسبب خطأ فادح من مهاجم الوداد

صدى البلد

نشبت مشادة ساخنة خلال مواجهة الوداد المغربي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا بين لاعبي الفريق المغربي الحارس يوسف المطيع والسنغالي بولي سامبو جونيور.

وكاد سامبو مُحرِز هدف الفوز لفريق الوداد المغربي يتسبب في تعادل الفريق الضيف خلال هجمة خطيرة من ضربة ركنية في الشوط الأول، بسبب سوء تصرفه في إبعاد الكرة بالرأس.

وكاد سامبو يغالط حارسه، بعدما قابل عرضية لسيمبا بكرة رأسية كادت تسكن شباك الوداد، إلا أن القدر كان رحيمًا به وابتعدت الكرة قليلًا عن مرمى فريقه.

رد فعل سامبو كان عنيفًا ولم يقبل حركة زميله وكاد يشتبك معه، لولا تدخل لاعبي الوداد وتحديدا القائد يحيى جبران للفصل بينهما واحتواء الخلاف ومع إعلان الحكم التشادي نهاية الشوط الأول، أبدى سامبو غضبًا عارمًا من حركة المطيع، ليضطر الكونغولي آرسين زولا للتدخل مجددًا وتهدئة المهاجم السنغالي.

وتأهل فريق الوداد المغربي إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره سيمبا التنزاني بركلات الترجيح 4\3 بدور ربع النهائي.

ابطال افريقيا دوري ابطال افريقيا الترجي الوداد المغربي سيمبا التنزاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هيلعب | فرج عامر يفجر مفاجأة قبل مواجهة الأهلي والرجاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن كهربا.. ومفاجأة سارة بخصوص غرامة الزمالك

سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح أثناء حفلها في دبي.. شاهد

الحقوه .. نجم الزمالك يكشف سر زيارة إمام عاشور السرية للقاهرة

الأهلي يوافق على رحيل أحمد عبد القادر لـ سيسكا موسكو.. السبب صادم

جن وأشباح .. سر خطير في مقتل عروس طنطا بعد زفافها بساعات

أنهت حياته وقطعت جثته وطبختها.. تفاصيل تخلص أم من ابنها بالشرقية

بشرى .. انخفاض في أسعار الذهب عالميًا

ترشيحاتنا

أطباء السودان: المستشفيات تعاني من نقص الأكسجين والأدوية وخامات غسيل الكلى

أمين عام الأمم المتحدة يبحث مع أردوغان تمديد اتفاق تصدير الحبوب

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

وزير الزراعة التونسي: تحقيق الأمن الغذائي يستلزم توظيف كل الموارد الطبيعية المتاحة

صوم الست أيام البيض.. أحكامها وهل يجوز جمعها بالأيام التعويضية؟

مع لون جديد خالص.. أحدث صور وإعلانات لهاتف جوجل Pixel 7a

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتفاخ الوجه وصعوبة البلع.. 8 أعراض لسرطان الغدد اللعابية

طالب حقوق يستغيث بعد بتر ساقه بسبب طبيب متهور

احترس قبل تناولها.. 10 أطعمة تسبب الإمساك وتوقف عمل الجهاز الهضمي

ظهور حسام حبيب فى حفل شيرين عبد الوهاب بدبي .. شاهد

فيديو

أزمة في القلعة الحمراء.. واجتماع فني عاجل قبل لقاء الرجاء/ فيديو جراف

مكاسب كبيرة من تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف عليها

مصير المتهم في حادث ملكة جمال الوراق.. فيديو

تغيير موعد مباراة الأهلي والرجاء.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ