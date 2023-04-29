مشادة في دوري أبطال إفريقيا بسبب خطأ فادح من مهاجم الوداد

نشبت مشادة ساخنة خلال مواجهة الوداد المغربي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا بين لاعبي الفريق المغربي الحارس يوسف المطيع والسنغالي بولي سامبو جونيور.

وكاد سامبو مُحرِز هدف الفوز لفريق الوداد المغربي يتسبب في تعادل الفريق الضيف خلال هجمة خطيرة من ضربة ركنية في الشوط الأول، بسبب سوء تصرفه في إبعاد الكرة بالرأس.

وكاد سامبو يغالط حارسه، بعدما قابل عرضية لسيمبا بكرة رأسية كادت تسكن شباك الوداد، إلا أن القدر كان رحيمًا به وابتعدت الكرة قليلًا عن مرمى فريقه.

رد فعل سامبو كان عنيفًا ولم يقبل حركة زميله وكاد يشتبك معه، لولا تدخل لاعبي الوداد وتحديدا القائد يحيى جبران للفصل بينهما واحتواء الخلاف ومع إعلان الحكم التشادي نهاية الشوط الأول، أبدى سامبو غضبًا عارمًا من حركة المطيع، ليضطر الكونغولي آرسين زولا للتدخل مجددًا وتهدئة المهاجم السنغالي.

وتأهل فريق الوداد المغربي إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره سيمبا التنزاني بركلات الترجيح 4\3 بدور ربع النهائي.