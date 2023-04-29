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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

باحثو فنون تطبيقية يحصدون جوائز أفضل رسائل قابلة للتطبيق بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

فاز شباب الباحثين من كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، بجوائز أفضل رسائل ماجستير ودكتوراه قابلة للتطبيق، وذلك في إطار دعم جامعة حلوان، ويمثلها مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة (مكتب التايكو)، ودعم كلية الفنون التطبيقية للتوسع في البحوث القابلة للتطبيق، والتي تسهم في حل مشكلات الصناعة وتعميق المكون المحلي.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتورة شهيرة ماهر، مدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة.

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وفاز بالمركز الأول أفضل رسالة دكتوراه قابلة للتطبيق مناصفة بين كل من الدكتورة مها أمين شعبان، المدرس بقسم الطباعة والنشر والتغليف بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، تحت عنوان "إدارة تصميم التغليف بما يتوافق مع التطور التكنولوجى لإنتاج عبوات المنتجات الزراعية المصرية"، تحت إشراف الدكتور خالد طلعت يوسف، والدكتورة نها عبد الله عبد المحسن، وبين الدكتورة إسراء محمود عبد القادر، دارسة دكتوراه بقسم الغزل والنسيج كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان والمدرس بقسم هندسة المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية - جامعة بدر، تحت عنوان" تأثير استخدام تقنية التصفير للألياف البلاستيكية الحرارية في تصنيع وتحسين الأداء النهائي لدعامات الأسنان"،  تحت إشراف الدكتور أحمد سالمان، والدكتور جيرومو روس، أستاذ ورئيس الهندسة المدنية بجامعة غرناطة، والدكتور خالد منصور، والدكتورة سلمى فتحي، أستاذ مساعد بكلية طب الفم والأسنان - جامعة الزقازيق.

وفاز بالمركز الأول لأفضل رسالة ماجستير قابلة للتطبيق أحمد إبراهيم عمارة، دارس الماجستير بقسم الغزل والنسيج كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان والمدرس المساعد بقسم هندسة المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية جامعة بدر، تحت عنوان "تحسين الأداء الوظيفي لأقمشة الإحرام الوبرية"،  تحت إشراف الدكتور محمد عبد الجواد عبد الفتاح، والدكتورة إيمان أبو طالب.
 

كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان مكتب دعم الابتكار مكتب التايكو الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

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