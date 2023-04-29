موعد مباراة الرجاء المغربي ضد الأهلي بالتوقيت الصيفي والقنوات الناقلة

يحل الأهلي ضيفا على منافسه الرجاء المغربي، اليوم السبت، على ملعب مركب محمد الخامس، ضمن إياب الدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الرجاء المغربي ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تقام مباراة الرجاء والأهلي، اليوم، السبت، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، بعد عودة التوقيت الصيفي، على ملعب مركب محمد الخامس.

وتنقل المباراة عبر قناة الرياضية المغربية TNT، وقناة بي إن سبورتس 4 بتعليق رؤوف خليف.

الأهلي ضد الرجاء

وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بنتيجة 2-0، على ملعب استاد القاهرة الدولي، سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

الأهلي في ضيافة الرجاء لحسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويسعى الأهلي لتكرار سيناريو الموسم الماضي وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي على ملعب محمد الخامس.

ويعول الأهلي على تألق يعض لاعبيه ويأتي في مقدمتهم محمود عبدالمنعم كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات، في غياب عمرو السولية لاعب وسط الفريق.

في المقابل، يواجه الرجاء مهمة صعبة بقيادة مدربه التونسي منذر الكبير، رغم أنه معه عاملي الأرض والجمهور، من حيث يحتاج لتعويض الهزيمة في القاهرة وعدم استغلال الفرص التي سنحت في لقاء الذهاب أمام الأهلي.

ويحتاج فريق الرجاء المغربي، لتسجيل هدفين على الأقل من أجل العودة للمباراة والحفاظ على حظوظه في التأهل واللجوء لركلات الترجيح أو تسجيل 3 أهداف للظفر بتذكرة التأهل إلى الدور نصف النهائي، بشرط الحفاظ على نظافة شباكه.