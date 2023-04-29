الخارجية: إجلاء 6399 مواطناً مصرياً من السودان

استعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية اهم الأخبار المحلية وكان أهمها أن السفير احمد ابو زيد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية؛ صرح بأنه في إطار خطة الدولة المصرية لإجلاء المواطنين المصريين الموجودين في السودان نجحت مصر أمس الجمعه في اعادة اكثر من 454‪ مواطن مصري في السودان عبر الاجلاء البري و 618 مواطن مصري عن طريق الاجلاء الجوي وذلك باجمالي 1270 مواطن مصري.

وصرح السفير احمد ابو زيد ان إجمالي المواطنين الذين تم اجلائهم منذ بداية الاشتباكات في السودان لحوالي 6399 مواطن مصري من السودان.

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجيه ان القوات المسلحة قامت بتنفيذ اربع طلعات جويه أمس الجمعه 28 ابريل الجاري ليصل إجمالي الطلعات الجويه التي تم تنفيذها حتى الان 27 طلعة جويه.