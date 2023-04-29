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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حقوق البرلمان تعقد اجتماعا مع التحالف الوطني للعمل الأهلي لعرض انجازاته

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

تلتقي لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان في تمام الساعة الثالثة عصرًا بقاعة اللجنة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية وبحضور الدكتورة نهي طلعت، أمين سر التحالف ولفيف من القائمين علي أعمال التحالف الوطني. 

يأتي الاجتماع لعرض ما تم من انجازات خلال العام الماضي منذ ان تم تدشين أعمال التحالف الوطني في اعقاب إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني، كذلك ، يهدف الاجتماع أيضًا الي وضع إطار ومظلة قانونية تنظم وتضمن عمل التحالف.

يذكر  أنه في سبتمبر عام 2021 وتزامنا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 بوصفه عام المجتمع المدني، ومنذ ذلك الإعلان وعلى مدار عام كامل استطاعت مصر أن تحقق نقلة نوعية في مفهوم العمل الأهلي والتنموي، عبر توحيد جهود منظمات المجتمع المدني المصرية، وتشكيل التحالف الوطني للتنمية والعمل الأهلي، لترسيخ قواعد تضمن المشاركة الفعالة للجميع من خلال ميثاق عمل يحقق أهداف تنمية المجتمع المصري جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية في جميع المجالات.

التحالف الوطني مجلس النواب البرلمان السيسي العمل الأهلي

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