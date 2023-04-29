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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد حريق كلية الهندسة.. رئيس جامعة حلوان يطالب بالتخلص الفوري من المخلفات

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع أمناء الجامعة والكليات، مؤكداً خلال الاجتماع أن الجامعة سعت لتحسين الوضع المالي لها خلال العام الجامعي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.

 ودعا رئيس الجامعة الجميع إلى ضرورة أن يعرف صلاحياته ويقوم بتنفيذ مهامه والعمل عليها، لأن الأمناء هم المراقبين الماليين للجامعة.

 وأشار رئيس الجامعة إلى أن هناك دعم كبير لتحسين الأجور للعاملين بالجامعة ونسعى لأن يشعر بها الجميع وسيتم تخصيص مكافآت تحفيزية للمتميزين، وأن يكون هناك مردود فعلي للعمل وإنتاج بأرقام حقيقية.

واستعراض الاجتماع، عددا من الكارنيهات التي تمت طباعتها خلال العام الجامعي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، ودعا رئيس جامعة حلوان إلى ضرورة متابعة تنفيذ القوانين وتسليم الطلاب وكل منتسبي الجامعة كارنيهات تثبت هويتهم خلال تواجدهم داخل كلياتهم والحرم الجامعي، سواء للعمال أو الموظفين أو الطلاب، وضرورة تفعيل قواعد البيانات بكافة كليات الجامعة.

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بيان عاجل من جامعة حلوان عن حريق كلية الهندسة.. تفاصيل

في سياق متصل ناقش الاجتماع الأعمال الجارية بكليات الجامعة وشدد رئيس الجامعة علي ضرورة التخلص الفوري والسريع من مخلفات البناء ومخلفات التجديدات، ومحاسبة المقصرين في ذلك ومتابعة الأعمال والتنظيم والنظافة والصيانة الفورية للحفاظ على سلامة وأمن الكليات والجامعة.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن الجامعة عقدت بروتوكول تعاون في مجال إدارة وتطوير طاقة المخلفات، ويجري التواصل مع الكليات لعمل خطة لتجميع المخلفات وإعادة تدويرها والتحول إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والاستخدام الأمثل للمخلفات وإنتاج الطاقة النظيفة والمنتجات صديقة البيئة.

عقد الاجتماع بحضور الدكتور هابي حسني مساعد رئيس جامعة حلوان، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ودكتور عمرو السيد مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والجامعية، محمد ناصر أمين عام الجامعة، أمناء الجامعة المساعدين.

كانت كلية الهندسة جامعة حلوان شهدت حريقا اندلع في الفناء أمام مبني قسم الإتصالات وليس داخل المبني، وتمت السيطرة تماما على النيران، حيث نشب الحريق بعيد تماما عن المدرجات ومعامل الكلية.

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جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل

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