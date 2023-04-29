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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التقديم متاح 7 أيام.. محافظة القاهرة تعلن عن 131 وظيفة للخريجين

صدى البلد

أعلنت محافظة القاهرة، عن وظائف بنظام التعاقد، حسب ما أعلنه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة في إعلان رقم 1، لسنة 2023، وجاء في الإعلان حاجة محافظة القاهرة لشغل هذه الوظائف عن طريق التعاقد:

وظائف محافظة القاهرة

  • عدد 10 وظيفة باحث قانوني من الحاصلين على ليسانس حقوق.
  • 10 وظيفة باحث شئون مالية من الحاصلين على ( بكالوريوس تجارة محاسبة ) .
  • 15 وظيفة باحث شؤون عاملين من الحاصلين على ( بكالوريوس تجارة ، ليسانس اداب ).
  • 46 وظيفة أخصائي حاسب آلى من الحاصلين على ( بكالوريوس حاسب نظم ومعلومات .
  • 50 وظيفة سائق للعمل بديوان عام محافظة القاهرة والاحياء التابعة بنظام الاستعانة)

شروط التقديم لوظائف محافظة القاهرة

شروط التقديم لـ وظائف محافظة القاهرة فهي كالتالي:

  • أن يكون المتقدم من ابناء محافظة القاهرة.
  • ألا يزيد السن عن ( 35 ) سنة - ما يفيد تأدية الخدمة العسكرية أو شهادة الاعفاء منها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف محافظة القاهرة:

  • صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه.
  • صورة من شهادة الميلاد.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي ساريه.
  • صورة من شهادة القيد بالنقابة بالنسبة للتجاريين.
  • صورة من شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.
  • رخصة القيادة ) اولى / ثانية / ثالثة ( سارية بالنسبة للسائقين ).

وتقدم الطلبات باسم السيدة وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية، (قسم التعيينات) خلال ( 7 ) أيام من تاريخ نشر الاعلان . علما بان التقديم يبدأ من اليوم التالي للاعلان.

يتم تقديم الطلبات من خلال الادارة المركزية للموارد البشرية (قسم التعيينات) .
 

القاهرة محافظة القاهرة وظائف محافظة القاهرة شروط التقديم لوظائف محافظة القاهرة الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف محافظة القاهرة

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