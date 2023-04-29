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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تمهيدا لانطلاق الجلسة العامة غدا.. لجان البرلمان العربي تختتم اجتماعاتها اليوم بالقاهرة

اجتماع لجان البرلمان
اجتماع لجان البرلمان العربي

يعقد البرلمان العربي جلسته العامة الرابعة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث غدا الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

كانت اللجان الأربع الدائمة التابعة له "لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب قد اختتمت اجتماعاتها اليوم بالقاهرة.

وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي، كما ناقشت كيفية دعم وتحصين المجتمعات العربية من الظواهر الدخيلة على القيم الثقافية والمجتمعية والمعتقدات الدينية.

وبحثت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية الأوضاع الاقتصادية للوطن العربي إثر الأزمات الحالية التي ألقت تداعياتها على الاقتصاد العالمي ككل والعربي بشكل خاص، فضلا عن مناقشة تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي العربي بين الدول العربية في ضوء التكامل الاقتصادي العربي المشترك المنشود كونه ركيزة أساسية لتحقيق متطلبات الشعوب ورفاهيتها.

وفي ضوء حرص البرلمان العربي على التفاعل مع القضايا في العالم العربي من خلال التشريعات البناءة، ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان حالة حقوق الإنسان في العالم العربي وحمايتها وتعزيزها، كما تطرقت لمناقشة مشروع قانون استرشادي بشأن حماية الخصوصية ومكافحة الابتزاز الإلكتروني في الدول العربية، ومشروع  خارطة طريق لمواجهة عمل الأطفال خاصة أسوأ أشكاله.

وناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، أخر مستجدات تقرير الحالة الاجتماعية للدول العربية، وركزت المناقشات على مشروع اعتماد "شهادة الكفاءة الدولية في اللغة العربية"، في ضوء اهتمام البرلمان العربي باللغة العربية وتعزيزها والنهوض بها نظرا لما تعانيه من تراجع وتحديات تهدف إلى تشويهها وإضعافها في ظل العولمة وانتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة وهيمنة اللغات الأجنبية الأخرى.

تأتي هذه الاجتماعات في إطار التحضير لجلسة البرلمان العربي العامة الرابعة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر انعقادها غدا الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

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