موعد مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره ألميريا، اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنانبيو، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وألميريا والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة ريال مدريد وألميريا في السابعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتي 1 وبي إن سبورتي 1 بريموم.

ريال مدريد ضد ألميريا:

ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الخسارة أمام جيرونا 4-2 في الجولة الماضية.

ويفقد فريق ريال مدريد خدمات نجمه الكرواتي لوكا مودريتش بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لويس لوبيز.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، روديجر، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، ييبايوس.

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس جونيور، ماريانو، رودريجو.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني في جدول بطولة الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، متأخرا بفارق 11 نقطة عن برشلونة متصدر الترتيب، بينما يتواجد ألميريا في المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة.