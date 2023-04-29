عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره ألميريا، اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنانبيو، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني.

 

موعد مباراة ريال مدريد وألميريا والقنوات الناقلة:

 

وتقام مباراة ريال مدريد وألميريا في السابعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتي 1 وبي إن سبورتي 1 بريموم.

 

ريال مدريد ضد ألميريا:

 

ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الخسارة أمام جيرونا 4-2 في الجولة الماضية.

ويفقد فريق ريال مدريد خدمات نجمه الكرواتي لوكا مودريتش بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لويس لوبيز.
خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، روديجر، لوكاس فاسكيز.
خط الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، ييبايوس.
خط الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس جونيور، ماريانو، رودريجو.
ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني في جدول بطولة الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، متأخرا بفارق 11 نقطة عن برشلونة متصدر الترتيب، بينما يتواجد ألميريا في المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة.

ريال مدريد الميريا الدوري الإسباني ريال مدريد وألميريا أنشيلوتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

رايحة على 50 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

فسخ التعاقد بـ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة لإخلاء الوحدات السكنية

560 جنيهًا دفعة واحدة|استمرار تراجع الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

رئيس الوزراء: الدولة لم ترفع سعر رغيف الخبز رغم الزيادات والأحداث العالمية

الدولار يسقط.. 19 دولة توجه ضربة قاضية للأخضر في يونيو| خسائره تتوالى

أول رد من رضوى الشربيني بعد هجوم ياسمين عز عليها

بعائد مرتفع ولمدة عام| ما هي شهادة الاستثمار الجديدة بالبنك الأهلي

ترشيحاتنا

بعد صورها الجريئة مع خطيبها.. رد صادم من نادين نجيم

مدبولي: الانتهاء من إنشاء 82 ألف وحدة سكنية في العبور الجديدة قريبًا

مدبولي: الدولة حريصة على تحفيز الفلاح من أجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية

تصعيد مدافع 2003 لمران الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

المبعوث الأممي إلى السودان: أطراف الصراع باتت أكثر انفتاحا على الحوار

تحرك برلماني عاجل لحل أزمة ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برشاقة لافتة.. ليلى علوي تثير ضجة على السوشيال ميديا

مفاجأة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الأرز الهندي؟

عدم انتظام ضربات القلب يسبب هذه المخاطر الصحية| خالي بالك

بـ 9000 جنيه والنتيجة صادمة.. ميكب أرتيست يفسد زفاف عروس

فيديو

وصلت للجزمة.. خناقة شوارع على الفيسبوك بين رضوى الشربيني وياسمين عز|القصة كاملة

شيرين عبدالوهاب تشعل حفل دبي بتصريحات جريئة وإطلالة مبهرة/فيديوجراف

لوسي: التمثيل اخدني من الرقص.. واعتذرت عن الأفراح لانشغالي بالأعمال الفنية

أزمة في القلعة الحمراء.. واجتماع فني عاجل قبل لقاء الرجاء/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ