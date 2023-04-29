غياب خماسي المنتخب الأولمبى عن تدريبات الزمالك

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة الأهلي المقبلة في السوبر المحلي تحت إشراف مديره الفنى أوسوريو ، بعدما حصل اللاعبون على راحة بالأمس.

وشهدت تدريبات الفريق غياب كل من حسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد حسام "بيسو" ومحمد طارق ومحمد نديم للانضمام لمعسكر المنتخب الأوليمبي المقام حاليا في الإسكندرية.

أوسوريو يرفع الحمل البدني

رفع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الحمل البدني للاعبين في مران اليوم السبت، استعدادا لمباراة السوبر المحلي المقبلة أمام الأهلي.

وخاض لاعبو الزمالك فقرة تدريبات بدنية قوية تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال وإشراف أعضاء الجهاز المعاون للكولومبي "أوسوريو" في بداية المران، لتجهيز اللاعبين بدنيا بالشكل الأنسب للمباراة المقبلة أمام الأهلي.

تأهيل فتوح وشلبى

خاض أحمد فتوح ومصطفى شلبي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة السوبر المقبلة أمام الأهلي.

وأدى أحمد فتوح بأداء تدريبات تأهيلية متنوعة سواء باستخدام أدوات التأهيل أو بالكرة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، في حين قام مصطفى شلبي بأداء تدريبات الركض حول الملعب، أعقبها خوض تدريبات تأهيلية من خلال استخدام أدوات الجيمانيزيوم.

ويواصل فتوح و شلبي البرنامج التأهيلي بسبب الإصابات المختلفه التي تعرض لها الثنائي، حيث يعاني الأول من إصابة بكدمة في الظهر والثاني من إصابة بشد في العضلة الضامة.

تجهيز محمد عبدالشافي

خضع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لجلسة علاجية على هامش التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة السوبر المقبلة أمام الأهلي.

وأدى محمد عبد الشافي الجلسة العلاجية بجانب التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، في ظل الإصابة التي يعاني منها خلال الفترة الأخيرة في الركبة.

تصعيد مدافع 2003

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة محيي جمعة الظهير الأيسر مواليد 2003.

يأتي ذلك وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة السوبر المقبلة أمام الأهلي.

ويغيب حاتم سكر الظهير الأيسر عن التدريبات لتواجده في معسكر المنتخب الأولمبي، بالإضافة إلى أحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي للإصابة.

خططية وفنية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني وجهازه المعاون استعدادا للقاء السوبر المحلي أمام الأهلي.

وركز المدير الفني أوسوريو على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادا للمباراة المقبلة، وخاض اللاعبون تقسيمة مصغرة في وسط الملعب، وحرص خلالها المدير الفني على توجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء استعدادا للقاء السوبر. الر

موقف فتوح وشلبى

حرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الاطمئنان على حالة أحمد فتوح و مصطفى شلبي ثنائي الأبيض، على هامش المران الذي أقيم اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة السوبر المقبلة أمام الأهلي.

وتحدث رئيس الجهاز الطبي الثنائي بشأن البرنامج التأهيلي المخصص لهما، ومنحهما بعض التعليمات الخاصة في إطار البرنامج الموضوع لهما لتجهيزهما للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويقوم الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بإجراء فحوصات دورية للثنائي للاطمئنان على حالتهما لتجهيزهما بالشكل الأمثل، في ظل إصابة أحمد فتوح بكدمة في الظهر و مصطفى شلبي بشد في العضلة الضامة

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة صباح اليوم، بعدما حصل اللاعبون على راحة بالامس، ويستعد الأبيض لمباراة الأهلي المقبلة في السوبر المحلي، المقرر لها يوم 5 مايو المقبل في الإمارات.