عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب خماسي المنتخب الأولمبى عن تدريبات الزمالك

تدريب الزمالك
تدريب الزمالك

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة الأهلي المقبلة في السوبر المحلي تحت إشراف مديره الفنى أوسوريو ، بعدما حصل اللاعبون على راحة بالأمس.

 وشهدت تدريبات الفريق غياب كل من حسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد حسام "بيسو" ومحمد طارق ومحمد نديم للانضمام لمعسكر المنتخب الأوليمبي المقام حاليا في الإسكندرية. 

أوسوريو يرفع الحمل البدني 

رفع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الحمل البدني للاعبين في مران اليوم السبت، استعدادا لمباراة السوبر المحلي المقبلة أمام الأهلي.

وخاض لاعبو الزمالك فقرة تدريبات بدنية قوية تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال وإشراف أعضاء الجهاز المعاون للكولومبي "أوسوريو" في بداية المران، لتجهيز اللاعبين بدنيا بالشكل الأنسب للمباراة المقبلة أمام الأهلي.

تأهيل فتوح وشلبى 

خاض أحمد فتوح ومصطفى شلبي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة السوبر المقبلة أمام الأهلي.

وأدى أحمد فتوح بأداء تدريبات تأهيلية متنوعة سواء باستخدام أدوات التأهيل أو بالكرة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، في حين قام مصطفى شلبي بأداء تدريبات الركض حول الملعب، أعقبها خوض تدريبات تأهيلية من خلال استخدام أدوات الجيمانيزيوم.

ويواصل فتوح و شلبي البرنامج التأهيلي بسبب الإصابات المختلفه التي تعرض لها الثنائي، حيث يعاني الأول من إصابة بكدمة في الظهر والثاني من إصابة بشد في العضلة الضامة.

تجهيز محمد عبدالشافي 

خضع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لجلسة علاجية على هامش التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة السوبر المقبلة أمام الأهلي. 

وأدى محمد عبد الشافي الجلسة العلاجية بجانب التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، في ظل الإصابة التي يعاني منها خلال الفترة الأخيرة في الركبة.

تصعيد مدافع 2003

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة محيي جمعة الظهير الأيسر مواليد 2003.

يأتي ذلك وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة السوبر المقبلة أمام الأهلي.

ويغيب حاتم سكر الظهير الأيسر عن التدريبات لتواجده في معسكر المنتخب الأولمبي، بالإضافة إلى أحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي للإصابة.

خططية وفنية 

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني وجهازه المعاون استعدادا للقاء السوبر المحلي أمام الأهلي.

وركز المدير الفني أوسوريو على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادا للمباراة المقبلة، وخاض اللاعبون تقسيمة مصغرة في وسط الملعب، وحرص خلالها المدير الفني على توجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء استعدادا للقاء السوبر. الر

موقف فتوح وشلبى

حرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الاطمئنان على حالة أحمد فتوح و مصطفى شلبي ثنائي الأبيض، على هامش المران الذي أقيم اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة السوبر المقبلة أمام الأهلي.

وتحدث رئيس الجهاز الطبي الثنائي بشأن البرنامج التأهيلي المخصص لهما، ومنحهما بعض التعليمات الخاصة في إطار البرنامج الموضوع لهما لتجهيزهما للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويقوم الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بإجراء فحوصات دورية للثنائي للاطمئنان على حالتهما لتجهيزهما بالشكل الأمثل، في ظل إصابة أحمد فتوح بكدمة في الظهر و مصطفى شلبي بشد في العضلة الضامة

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة صباح اليوم، بعدما حصل اللاعبون على راحة بالامس، ويستعد الأبيض لمباراة الأهلي المقبلة في السوبر المحلي، المقرر لها يوم 5 مايو المقبل في الإمارات.

 

الأهلى الزمالك أوسوريو حسام عبد المجيد أحمد فتوح مصطفى شلبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. المؤبد لـ معتز مطر و4 آخرين في قضية الانضمام لجماعة إرهابية

رايحة على 50 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

فسخ التعاقد بـ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة لإخلاء الوحدات السكنية

560 جنيهًا دفعة واحدة|استمرار تراجع الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

بعد صورها الجريئة مع خطيبها.. رد صادم من نادين نجيم

بعائد مرتفع ولمدة عام| ما هي شهادة الاستثمار الجديدة بالبنك الأهلي

الدولار يسقط.. 19 دولة توجه ضربة قاضية للأخضر في يونيو| خسائره تتوالى

تملكه هوى مسعور.. حيثيات تأييد حكم الإعدام على قاتل نيرة أشرف

ترشيحاتنا

بديل جديد لحديد التسليح سعره أقل بنسبة 40%.. اعرف قدراته ومميزاته

زيلينسكي : أوكرانيا تعرضت للخذلان من دول لم تف بوعودها

إدارج على قوائم الإرهاب ومراقبة 5 سنوات.. قرار عاجل ضد معتز مطر

وزير النقل: شبكة القطار الكهربائي السريع تختصر نصف وقت الرحلات بين المحافظات

تجار ذهب يطالبون بإنشاء جهة حكومية لضبط تسعير المعدن الاصفر

زيادة عدد المدارس بشمال سيناء 10 أضعاف خلال الـ 5 سنوات الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|أول رد من رضوى الشربيني بعد هجوم ياسمين عز عليها.. سعر إطلالة شيرين عبد الوهاب في دبي

أقل فى السعر .. طريقة عمل تورتة الكريم شانتى بالكيكة المشكلة

هاني الناظر يفجر مفاجأة.. تصرف شائع يؤدي للإصابة بسرطان الجلد

رواتب مجزية وتأمين إجتماعي| وظائف خالية بمحافظة القاهرة لهذه الكليات.. الحق الفرصة

فيديو

وصلت للجزمة.. خناقة شوارع على الفيسبوك بين رضوى الشربيني وياسمين عز|القصة كاملة

شيرين عبدالوهاب تشعل حفل دبي بتصريحات جريئة وإطلالة مبهرة/فيديوجراف

لوسي: التمثيل اخدني من الرقص.. واعتذرت عن الأفراح لانشغالي بالأعمال الفنية

أزمة في القلعة الحمراء.. واجتماع فني عاجل قبل لقاء الرجاء/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ