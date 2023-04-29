أطباء السودان: 411 حالة وفاة بين المدنيين و2023 مصابًا بالاشتباكات |فيديو

كشف الدكتور سيد محمد عبدالله، الناطق الرسمي باسم اللجنة التمهيدية بنقابة أطباء السودان، عدد الضحايا والإصابات الناجمة عن اشتباكات السودان على مدار الأسبوعين، موضحًا أن ارتفاع عدد الضحايا منذ بداية الاشتباكات لـ411 حالة وفاة بين المدنيين و2023 حالة إصابة.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن عدد الوفيات والإصابات التي تم حصرها، أمس، بلغ 9 وفيات و65 حالة إصابة، من بينها حالات غير مستقرة.

وأكد الناطق الرسمي باسم اللجنة التمهيدية بنقابة أطباء السودان، أن العدد لا يشمل المقاتلين أو العسكريين، أو لا يشمل المواطنين من المدنيين الذين أصيبوا ولم يتمكنوا من تلقي العلاج في المستشفيات.