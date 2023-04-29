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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خطة النواب : الديَن الداخلي والخارجي لمصر لا يزال في الحدود الاَمنة

فخري الفقي
فخري الفقي

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن  مصر معنية فقط بتقارير صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي وليس وكالة بلومبرج.  


وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" حجم الدين الداخلي والخارجي لا يزال في الحدود الاَمنة، رغم بلوغه رقمًا كبيرًا.


وأشار إلي أن  الدين الخارجي وصل الي 163 مليار دولار، متابعا:" اغلب الديون هي قروض انتاجية ومنتجة وتؤتى ثمارها علي الناتج المحلي الإجمالي، وهذه القروض التي حصلت عليها مصر تم انفاقها في مشروعات انتاجية.

وأكد أن نسبة الديون وصلت الي 35% من اجمالي الناتج المحلي وهي في الحدود الاَمنة، واقول للمصريين أن مصر لم تتخلف عن سداد أقساط الديون.
 

حضرة المواطن الدين الخارجي مشروعات فخرى الفقى قناة الحدث صندوق النقد الدولى

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