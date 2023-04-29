هل ترفع الدولة الدعم عن رغيف الخبز بعد زيادة توريد القمح؟ الحكومة تجيب

قال السفير نادر سعد، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد أنه لا مساس بدعم رغيف الخبز.

أضاف نارد سعد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سي"، المذاع عبر قناة "دى ام سى" ليس معنى زيادة سعر توريد أردب القمح لـ 1500 هو نقل عبء هذه الزيادة على المواطن فيما يخص دعم رغيف الخبز".

وتابع المتحدث بإسم مجلس الوزراء قائلا:" الدولة ستظل تتحمل الفارق فى سعر توريد القمح وفرق التكلفة لسعر رغيف الخبز".

قطاع السياحة

وبشأن قطاع السياحة أكد نادر سعد، أن القطاع يشهد أداء جيدا للغاية، ومصر أصبحت من الوجهات المفضلة بفضل الاستقرار.

وأشار نادر سعد إلى أن قطاع السياحة يستفيد من مبادرة التمويل الميسر بجانب قطاعى الزراعى والصناعي.