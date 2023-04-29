مفوضية الأمم المتحدة : عدد اللاجئين بمصر 293 ألفًا من 56 جنسية

قالت كريستين بشاي، المتحدث الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر، إن عدد اللاجئين المسجلين في مصر يصل إلى 293 ألف لاجئ من 56 جنسية مختلفة، منوهة بأن مصر تفتح أبوابها للجميع وهناك نسبة كبيرة من اللاجئين لا يسجلون أنفسهم في المفوضية.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" المفوضية تعمل في مصر منذ عام 1954، ومنوط بهم تحديد وضع اللاجىء في مصر، وتسجيله بالمفوضية ومن ثم الحصول على الخدمات التي يحتاجها.

وأشارت إلي أن اللاجئين المسجلين في مصر يتم تقديم خدمات لهم كالمساعدة القانونية، ومساعدات مادية للأسر الأكثر احتياجا، ويجرون تقييم للحالات بشكل دوري، كاشفة أن الميزانية التي يطلبونها هذا العام 100 مليون دولار..

