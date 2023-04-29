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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الحسد يخترع الشائعة.. جورجينا ترد على أنباء انفصالها عن رونالدو

حسدونا.. جورجينا
حسدونا.. جورجينا ترد على شائعات انفصالها عن رونالدو

انتقدت جورجينا رودريجيز، الشائعات المتداولة مؤخرًا التي تزعم أن علاقتها بكريستيانو رونالدو متوترة، وأنهما على وشك الانفصال.

وأشارت الشائعات الأخيرة في إسبانيا إلى أن رونالدو لم يعد سعيدًا بعلاقته مع جورجينا، وذلك لأنها أصبحت أقل اهتمامًا بالحياة الأسرية بعد إعادة عرض برنامجها على نتفليكس Soy Georgina في سلسلة جديدة.

 

وانتقل رونالدو وجورجينا إلى المملكة العربية السعودية في وقت سابق هذا العام عندما وقع نجم ريال مدريد السابق مع نادي النصر.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية أن رونالدو وجورجينا "خاضا مباراة صراخ ضخمة" أمام عدة أشخاص في أحد المطارات خلال إحدى رحلاتهما الأخيرة معًا.

وبعد أيام من التكهنات العامة حول علاقتها برونالدو، ردت جورجينا أخيرًا على الشائعات بأغنية عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

 

كتبت على الـ story الخاصة بها باللغة الإسبانية: "الحسد يخترع الشائعة، الثرثار ينشرها والأحمق يصدقها".

 

وهي كلمات مقتبسة من أغنية If I Die لروميو سانتوس، لكن بدا واضحًا ما كانت تشير إليه.

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