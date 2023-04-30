علي جمعة: الحديث عن نجاسة لعاب الكلب غير متفق عليه بين المذاهب

قال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، إن الحديث عن أن لعاب الكلب نجس غير متفق عليه بين المذاهب، والإمام الشافعي قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتعامل مع الكلب بطهارة مشددة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "CBC"، أن الفقه الإسلامي يفيد المسلمين في معيشتهم والكلاب أكثر الحيوانات شهامة مع الإنسان.

شهر رمضان

وعلى جانب آخر، قال إن بعض الأشخاص يفتقدون الحالة الروحانية عقب شهر رمضان، وذكر الله لا يرتبط بشهر رمضان أو سن الإنسان أو حالة المرض.

وأوضح أنه يجوز للمرأة أن تقضي ما فاتها من صوم في شهر رمضان خلال شوال، وتكتفي به عن صيام الست البيض.