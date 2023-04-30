الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني رتب الدولاب السياسي

قال الدكتور هشام مصطفى رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحوار الوطنى حالة من حالات الجمهورية الجديدة والأشياء المهمة التى حدثت فى الفترة الأخيرة، والتنمية السياسية بالدولة.



وأضاف هشام مصطفى خلال حواره ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على القناة الأولى المصرية، أن الدولة تسير بخطوات ثابتة، كما قام الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المئات من المحبوسين احتياطيا، كما تم استكمال المنظومة بالحوار الوطنى، ولأول مرة تفتح الدولة كل الملفات المصرية، حيث فتح الحوار بشكل منظم ومرتب.



وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحوار الوطنى قام بترتيب الدولاب السياسى فى مصر، لافتا إلى أن الأحزاب شعرت بحالة من النشاط الحزبى، ووجود نظام رقابى وكوادر محلية تستطيع التعامل مع المحليات أمر شديد الأهمية.