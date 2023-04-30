الثلاثاء.. افتتاح معرض سيتي آرت بجاليري ياسين

يستضيف جاليرى ياسين بعد غد الثلاثاء، معرضاً جماعياً يحمل عنوان “سيتي آرت” والذي يضم فناني الألوان المائية؛ ياسر جعيصة، ندى حافظ، هبة نبيه، فاطمة حسن، رانيا زكريا، مروة توفيق، وهند حجازي، يفتتح المعرض في تمام الساعة السادسة مساءً، بمقر الجاليري بالزمالك، بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين ومحبي الفن التشكيلي.

يتحدث الفنان ياسر جعيصة عن المعرض؛ قائلا إن فن الأكواريل فن مميز وصعب في تناوله، يقدم في الغرب في معارض نوعية متخصصة، ويعتبر نقلة نوعية في قاعات العرض بمصر أن يقام عرض للألوان المائيه فقط، تلك الخامة الصعبة، فالموضوع صعب بخامة أصعب رسم الشوارع والمدن بتحكم في كتل مائية ومراعاة سرعة وجفاف الخامة حتي تخرج في أبهي صورها.

وأضاف: فن إلتقاط اللقطة، وترجمة فورية وشعورية الألوان المائية أو الأكواريل باللغة الإيطالية، فن الاسكتش والترجمة علي الورق، رقيقة وسريعة ومخادعة، الخطأ منها يصعب تلافيه، سهلة السيطرة إن تمكنت منها وامتلكت أدواتها، ومن امتلكها سهلت عليه باقي الخامات، عشق الأكواريل وعشق هبوط اللون بعكارته علي الورقة وفور أن يجف يتحول إلي عمل فني بديع، فقط سقطت هذه العكارة في مسام الورق القطني الخشن ليكون ملمس من أجمل ماتري.

وأوضح جعيصة؛ أن الضوء هو لون الورقة الناصع ، فلا يوجد لون أبيض بهذه الخامة وأن كان هناك من يستعمله، قد تحتاج إلي تخطيط لضبط معيار وحسبه الضوء في عملك الفني، تستطيع أن تفتعل العشوائية فلا تخف وإياك من العشوائية بنفس الوقت فقد تأخذك إلى بقع لا تستيطع السيطرة عليها، فما بالك بالتحكم بالماء على الورق بل وتجسد الشوارع والأزقة، ترسم العمارة بقوتها وعنفوانها بنعومة الأكواريل، تحذف وتضيف في العمارة باستعمال صبغات لوضع لمسة وحس الخامة الرقيقة.

يضم المعرض ما يقرب من 50عملاً فنياً مختلفة المقاسات بالألوان المائية وذلك ضمن موضوع واحد هو “رسم المدينة”، حيث قدم كل فنان ما يرى وبأسلوبه الخاص، وتميز كل منهم ليقدم هذه الوجبة الفنية التي ستكون نواة لمعارض أكثر وأكثر بهذه الخامة الناعمة الصلبة.

يستمر المعرض حتى 25 مايو الجاري، بمقر جاليرى ياسين بالزمالك.