عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الثلاثاء.. افتتاح معرض سيتي آرت بجاليري ياسين

صدى البلد

يستضيف جاليرى ياسين بعد غد الثلاثاء، معرضاً جماعياً يحمل عنوان “سيتي آرت” والذي يضم فناني الألوان المائية؛ ياسر جعيصة، ندى حافظ، هبة نبيه، فاطمة حسن، رانيا زكريا، مروة توفيق، وهند حجازي، يفتتح المعرض في تمام الساعة السادسة مساءً، بمقر الجاليري بالزمالك، بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين ومحبي الفن التشكيلي.

يتحدث الفنان ياسر جعيصة عن المعرض؛ قائلا إن فن الأكواريل فن مميز وصعب في تناوله، يقدم في الغرب في معارض نوعية متخصصة، ويعتبر نقلة نوعية في قاعات العرض بمصر أن يقام عرض للألوان المائيه فقط، تلك الخامة الصعبة، فالموضوع صعب بخامة أصعب رسم الشوارع والمدن بتحكم في كتل مائية ومراعاة سرعة وجفاف الخامة حتي تخرج في أبهي صورها.

وأضاف: فن إلتقاط اللقطة، وترجمة فورية وشعورية الألوان المائية أو الأكواريل باللغة الإيطالية، فن الاسكتش والترجمة علي الورق، رقيقة وسريعة ومخادعة، الخطأ منها يصعب تلافيه، سهلة السيطرة إن تمكنت منها وامتلكت أدواتها، ومن امتلكها سهلت عليه باقي الخامات، عشق الأكواريل وعشق هبوط اللون بعكارته علي الورقة وفور أن يجف يتحول إلي عمل فني بديع، فقط سقطت هذه العكارة في مسام الورق القطني الخشن ليكون ملمس من أجمل ماتري.

txt

نادي أدب ثقافة النصر ببورسعيد يحتفي بذكرى تحرير سيناء ونشأة المدينة الباسلة

txt

في الذكرى العاشرة لوفاته.. طرح رواية لم تنشر لماركيز في 2024

وأوضح جعيصة؛ أن الضوء هو لون الورقة الناصع ، فلا يوجد لون أبيض بهذه الخامة وأن كان هناك من يستعمله، قد تحتاج إلي تخطيط لضبط معيار وحسبه الضوء في عملك الفني، تستطيع أن تفتعل العشوائية فلا تخف وإياك من العشوائية بنفس الوقت فقد تأخذك إلى بقع لا تستيطع السيطرة عليها، فما بالك بالتحكم بالماء على الورق بل وتجسد الشوارع والأزقة، ترسم العمارة بقوتها وعنفوانها بنعومة الأكواريل، تحذف وتضيف في العمارة باستعمال صبغات لوضع لمسة وحس الخامة الرقيقة.

يضم المعرض ما يقرب من 50عملاً فنياً مختلفة المقاسات بالألوان المائية وذلك ضمن موضوع واحد هو “رسم المدينة”، حيث قدم كل فنان ما يرى وبأسلوبه الخاص، وتميز كل منهم ليقدم هذه الوجبة الفنية التي ستكون نواة لمعارض أكثر وأكثر بهذه الخامة الناعمة الصلبة.

يستمر المعرض حتى 25 مايو الجاري، بمقر جاليرى ياسين بالزمالك.

جاليري الفن التشكيلي الألوان المائية قاعات العرض المدينة الباسلة جاليرى ياسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور غير متوقع في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

راحت | تعليق صادم من المستكاوي على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

تعليق ناري من عمرو أديب على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

عمل سفلي وراء وفاة عروس الغربية.. مفاجأة صادمة يكشفها أهل الدين والقانون

أشلاء وسلاحان للجريمة| ماذا عثرت النيابة داخل منزل المتهمة بالتخلص من ابنها بالشرقية؟.. ومفاجأة بخصوص الدافع

إصابة قوية لمدافع الأهلي أمام الرجاء تثير قلق الجماهير قبل مواجهة الزمالك

منة فضالي تكشف سبب ظهور شفتيها بشكل غريب في جعفر العمدة

ترشيحاتنا

دويدار: الزمالك منح كهربا أكبر من حجمه.. وعلى الزمالك الفوز ببطولة السوبر

المفوضية الأوروبية تتوصل إلى اتفاق في أزمة واردات الحبوب الأوكرانية

أهم الأخبار| وفاة أشهر مشجعات الرجاء.. موقف الأهلي من التعاقد مع إمام عاشور.. أسعار الحديد تتراجع والأرصاد تحذر المواطنين

إعجاز يفوق قدرة البشر.. التوصل لطريقة بناء الأهرامات|تابع

51 يومًا .. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن

بدء حجز سكن لكل المصريين اليوم.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إدمان القمار.. مسن صيني يختطف حفيدته ويطلب فدية من ابنته

يوم تاريخي للأمة الأمريكية.. ذكرى تنصيب جورج واشنطن

في عيد ميلاده الـ81.. الشاعر زين العابدين فؤاد يحكي ذكرياته مع ياسر عرفات وأحمد فؤاد نجم|حوار

الكالسيوم الزائد خطر يهدد الصحة.. 10 أطعمة توقف عن تناولها فورا

فيديو

مصرية وسوداني.. حفل زفاف يجمع بين أبناء وادي النيل في قلب القاهرة

حيثيات تأييد حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف.. فيديو جراف

سلاح الرجاء لمباغتة الأهلي .. وتعليمات سيد عبد الحفيظ | فيديو

منة فضالي : متعرفش ليه بيطلع عن محمد رمضان إشاعات | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ