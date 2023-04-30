روسيا.. قصف أوكراني يودي بحياة مدنيين اثنين

قال حاكم محلي إن مدنيين اثنين لقيا حتفهما نتيجة قصف أوكراني على قرية في منطقة بريانسك الروسية، مساء

السبت.

وأضاف الحاكم ألكسندر بوجوماز على تطبيق تليجرام: "وفقًا للمعلومات الأولية، تم تدمير مبنى سكني بالكامل، وتضرر منزلان آخران.. خدمات الطوارئ تواصل العمل في مكان الحادث".

تقدم جديد في باخموت

يأتي ذلك بينما أعلن رئيس شركة فاجنر العسكرية الروسية يفجيني بريجوجين، تقدم قواته في مدينة باخموت شرقي أوكرانيا.

وقال بريجوجين في تسجيل صوتي نشره على قناته في التليجرام إن "قوات فاجنر الهجومية تقدمت اليوم بمقدار 100-150 مترا في مدينة باخموت".

وأضاف زعيم فاجنر أنه "لم يتبق سوى 2.98 كيلومتر مربع من أراضي المدينة"، مشيرًا إلى أن "عدد عناصره القتلى 94 شخصا"، مؤكدا أن "العدد كان سيكون أقل بخمس مرات لو أن الذخائر كانت كافية".

وتعد معركة باخموت، التي تدور فيها حرب شوارع الآن، الأطول والأكثر عنفا منذ بداية الحرب في أوكرانيا.