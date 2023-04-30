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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل انطلاقها.. وكيل الوزارة يناقش مع مسئولى التعليم الفني إجراءات الاستعداد لامتحانات النقل

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

ناقش محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، الإجراءات والخطوات التي اتخذتها مدارس التعليم الفني لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، حيث يؤدي ما يزيد على 55 ألف طالب وطالبة بالصفين الأول والثاني للتعليم الفني "صناعي - زراعي - تجاري". 

يأتي ذلك في ضوء تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم وبناءً على تكليفات الدكتور محمد هانئ، محافظ بني سويف بالاستعداد لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

 

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ووجه وكيل الوزارة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها وتوفير جميع التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات مع التواصل المستمر مع غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل الوزارة، بحضور المهندس كامل أبو طالب، مدير عام التعليم الفني، وعمر سيد، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ورمضان رجب، مدير الشئون القانونية بالمديرية، ومديري إدارات التعليم الصناعي والزراعي والتجاري وموجهي التعليم الفني، لمناقشة الاستعداد لامتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني 2023/2022، والتي تنطلق غدا، الاثنين 1 مايو، وتستمر حتى 18 مايو. 

ووجه وكيل الوزارة بالالتزام بالقرارات الوزارية الصادرة بشأن أعمال الامتحانات، والتواجد قبل بدء الامتحان وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع الطلاب مع إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة، وعدم وجود غير المشاركين في أعمال الامتحانات داخل المدرسة لضمان انضباط الامتحانات، ومتابعة جميع إداريات اللجنة، وتوقيع الملاحظين على كشوف الملاحظة قبل بدء اللجنة وعدم مغادرة اللجنة قبل الموعد المحدد والتأكد من توقيع جميع المشاركين في أعمال الامتحانات على إقرار الموانع مع التأكد من وضوح وجودة ورق الأسئلة.

وشدد وكيل الوزارة على حظر استخدام التليفون المحمول أو أية أجهزة حديثة داخل اللجان سواء مع الطلاب أو الملاحظين، وضرورة تطبيق القانون بشأن حالات الغش.

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