عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تقديرنا لكل يد شريفة.. رئيس مجلس النواب يهنئ السيسى بعيد العمال

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

جاء في نص برقية التهنئة: 

" يسرني أن أتقدم إلى سيادكم -باسمي وباسم أعضاء مجلس النواب- بخالص التهاني ، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال، ذلك اليوم الذي نعبر فيه عن عظيم امتناننا وتقديرنا لكل يد شريفة تدرك قيمة العمل وتقدرها، وتبذل الجهد الصادق الدؤوب لنشر الخير والنماء في جميع ربوع الوطن. "

وتابع رئيس مجلس النواب : " لقد آمنتم يا فخامة الرئيس بالعامل المصري، وانتمائه اللامحدود لبلاده، وعزمه على تحدى كل الصعاب من أجل تنميتها ونهضتها، وفي سبيل ذلك كان دعمكم المستمر لعمال مصر، وحرصكم على توفير سبل الارتقاء بمنظومة العمل. "

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي  رئيس مجلس النواب برقية التهنئة  : " لقد كان عمال مصر على قدر الثقة والمسئولية، ونحن معكم اليوم، نجدد ثقتنا في عمال مصر الأوفياء، متمنين لهم دوام التوفيق، ومستقبل أفضل من أجل خير هذا الوطن وشعبه النبيل. "

السيسي مجلس النواب رئيس مجلس النواب حنفى جبالى عيد العمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة جديدة للدولار.. ماذا قررت الحكومة المصرية؟

تذبذب قوي في سعر الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

طلعوا الشتوي تاني| درجات الحرارة تواصل الانخفاض حتى هذا الموعد.. تفاصيل

أروى ضحية طالب جامعي.. نشر صورا عارية ومنافية للآداب للحصول على 500 جنيه

لعنة المارد.. مدرب الترجي يعلن خبرا صادما لجماهيره قبل مواجهة الأهلي

الفرق كبير.. شاهد فستان شيرين على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

أول صور للأم المتهمة بقتل وتقطيع ابنها لأجزاء بالشرقية

3 خبطات في الرأس| هذه الأزمات تضرب الترجي قبل موقعة الأهلي

ترشيحاتنا

عملة جديدة.. الهند تستعد لتوجيه ضربة قوية للدولار بدعم من دول العالم

صدمة لـ زيلينسكي.. دولة أوروبية تعلن شرطا جديدا لانضمام أوكرانيا إلى الناتو

أنا مش زيك| رضوى الشربيني تستكمل الحرب الكلامية مع ياسمين عز

السعر الجديد لأرخص سيارة هاتشباك من سكودا .. صور

رئيس برلمان شبه جزيرة القرم: السياسة الأمريكية بها إبادة جماعية للشعب الأوكراني

حديث القلب..البابا تواضروس الثاني يكشف موقف الكنيسة من 3 قضايا تشغل المصريين|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.. المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات لدعم المجتمع المدنى

قوات الدفاع الشعبي تنظم عدداً من الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات

قلبت السوشيال ميديا.. شاهد| إلهام شاهين صغرت 20 سنة في أستراليا

بالدولار.. لن تتوقع سعر شبشب محمد رمضان في آخر حفلاته

فيديو

ميتلاند كوبري..مفاجأة في موقف الخطيب من تعاقد الأهلي مع إمام عاشور.. فيديوجراف

تفاصيل وفاة الحسناء المغربية نورا الزوبير أثناء مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي| فيديوجراف

مفاجأة في قضية عروس طنطا.. وعلاقة الجن والسحر بالجريمة |تغطية خاصة

هيفاء وهبي عن رمسيس باريس: كنت مكسوفة ولحنت لأول مرة.. وحنين تشبهني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ