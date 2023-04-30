تامر عاشور يكشف عن مفاجأة لـ جمهوره بشأن حفل جدة

روج المطرب تامر عاشور لحفله الثاني في جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد نفاذ جميع تذاكر الحفل الأول المقرر له يوم 5 مايو المقبل.



وكتب تامر عبر حسابه علي تويتر "حبايبنا وأهلنا في جده … الحفله الثانيه وصلت يوم ٥ مايو سولد اوت ويوم ٦ مايو التذاكر النهارده الساعه ٨:٠٠ وفي مفاجأه محضرهلكم.



وتابع" اللي هيحضر الحفلتين هنتصور مع بعض في مكان مُخصص لشركتنا الكبيره العالميه بنش مارك … كل الشكر والتقدير لأبو ناصر أخي وصديقي والداعم دائماً"



وفي سياق متصل، يُحيي الفنان تامر عاشور حفلًا غنائيًا آخر في الكويت برفقة الفنانة أنغام وذلك يوم 11 مايو المقبل.