قرار عاجل من مرتضى منصور حول موقف الزمالك من مباراة السوبر أمام الأهلي

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن موقف القلعة البيضاء من خوض لقاء الأهلي في بطولة السوبر المصري.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “عقد مجلس ادارة نادي الزمالكً برئاسة المستشار مرتضي منصور اجتماعا طارئا عصر اليوم، لاتخاذ القرار المناسب الذي يحافظ علي حقوق النادي وكرامته”.

وأضاف: “المجلس في حالة انعقاد دائم وسيعلن القرار الذي اتخذه بعد ظهر غد الاتنين”.

الأهلي ضد الزمالك

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك، يوم الجمعة القادم، في إطار بطولة السوبر المصري، على استاد هزاع بن زايد في الإمارات