إطلالة صغرتها 20 سنة .. صور أثارت ضجة لـ إلهام شاهين

تصدرت الفنانة إلهام شاهين، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها من استراليا.

وظهرت الهام شاهين، بإطلالة جريئة مرتدية فستانا باللون الأسود المشجر باللون الأصفر.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

وتعد الفنانة الهام شاهين، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد الهام شاهين في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها، كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صورها التي تبرز جمالها ..