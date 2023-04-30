كأس الرابطة| سيراميكا يحرز هدفين في شباك البنك الأهلي

أحرز محمد إبراهيم وصلاح محسن ثنائية في شباك البنك الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما الأن ضمن منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس الرابطة .

ونجح محمد إبراهيم في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 45 بعد عرضية رائعة من محمد عنتر من يسار منطقة الجزاء لصالح سيراميكا على رأس محمد إبراهيم الذي سدد الكرة داخل الشباك.

ولم تمر سوي دقائق حيث نجح صلاح محسن في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 45-2 من خلال تصويبة من ميدو جابر من يمين منطقة الجزاء لصالح سيراميكا لترتد إلى محمد عنتر الذي سدد خلفية مزدوجة أبعدها محمود سيد من على خط المرمى لترتد مرة أخرى إلى صلاح محسن الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وخاض البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ احمد ياسين _ محمد بسيوني _ عاصم صلاح

خط الوسط.. احمد سعيد _ محمود سيد _ إسلام جابر _ موسي دياوارا _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. باسم مرسي

بينما خاض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى:عامر عامر

خط الدفاع: محمد شكري- مروان صحراوي- رجب نبيل - محمد عادل.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمود نبيل - محمد عنتر - ميدو جابر

خط الهجوم: صلاح محسن