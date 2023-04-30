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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الاهلى يطالب ببطلان تعيين لجنة الانضباط باتحاد الكرة

صدى البلد

أقام مجلس إدارة النادي الأهلي، دعوى مستعجلة امام محكمة القضاء الادارى في مجلس الدولة، طالب فيها ببطلان تعيين لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم الحالية المعينه.

جاءت الدعوى ضد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفته، لامتناعه عن إصدار قرار بإبطال تعيين لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم الحالية المعينه بتاريخ 12 فبراير 2023.

وطالب مجلس ادارة النادى الاهلى ببطلان كافة القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، وما بترتيب عليه من أثار واعتباره كأن لم يكن.

وقال مجلس الأهلي في دعواه رقم 48268 لسنة 77، إنه بتاريخ 12 فبراير 2023 قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد تشكيل لجنة جديدة للانضباط والقيم والأخلاق خلفا للجنة الانضباط السابقة التي تقدمت باستقالتها والاعتذار عن عملها بتاريخ 24 يناير 2023.

مستندين في ذلك لما تضمنه المادة 39 فقرة (ح) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم الصادرة بموجب قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 20 لسنة 2021 والمنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد 270 بتاريخ 1 ديسمبر 2022.

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