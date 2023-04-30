التموين تحسم الجدل حول إضافة مواليد جدد للبطاقات التموينية

نفى رمضان الشحات، مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين، إضافة أي مواليد جدد على بطاقات التموين، وذلك باستثناء مواليد الأرامل والمطلقات وأصحاب معاش تكافل وكرامة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تتحمل 85 قرشا مقابل حصول المواطن على الرغيف بـ 5 قروش.

وأكد أن إعلان وزير التموين عن رفع الأسعار على بطاقات التموين تدريجيًا يعني أن هذا ليس سعر التكلفة، موضحا أن عبوة الزيت زنت 800 مل سيتم بيعها بـ 30 جنيهًا في حين أن تكلفتها الفعلية 35 جنيهًا.