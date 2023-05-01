القومي للطفولة يتحرك تجاه واقعة صانعة المحتوى التي شهرت بأبنائها.. خاص

يعد المجلس القومي للطفولة والأمومة، هو حائط السد لحماية الأطفال من أى انتهاكات، وطوال الوقت يناشد المجلس المواطنون بالإبلاغ عن أي انتهاكات عن طريق الخط الساخن "16000”،ويؤكد أنه لن يدخر جهداً لحماية الأطفال وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لهم وحمايتهم من كافة الأضرار والمخاطر والاستغلال الذي قد يتعرضوا له.

المجلس يرصد واقعة صانعة المحتوى

كشف المجلس القومي للطفولة والأمومة عن رصده أمس لواقعة السيدة التي شهرت بأبنائها صانعه محتوي علي الفيسبوك نشرت فيديو تحدثت فيه عن دخولها علي أولادها غرفة نومهم لتكتشف أن واحد منهم يقوم بعمل سلوك جنسي لا يليق مع أخته.

بلاغ للنائب العام

وأضاف المجلس القومي للطفولة والأمومة لصدى البلد أنه تم عمل بلاغ لخط نجدة الطفل 16000 وتم إرسال البلاغ إلى مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الموقف القانوني

وتابع أنه وفقًا للقانون تعد هذه الواقعة إساءة لكرامة وحقوق الطفل وتعرض الاطفال للخطر وفق نص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، وما قد تشكله من جريمة هتك عرض المؤثمة وفقًا لأحكام قانون العقوبات المصري، وجريمة الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وفق حكم المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، ومخالفة لحكم المادة 291 من قانون العقوبات فيما تضمنته من حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أول التجاري أو الاقتصادى ، والقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

وأشاد المجلس القومي للطفولة بسرعة تحرك مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، وسرعة التحقيق في البلاغ الموجه ضد السيدة التي شهرت بأبنائها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولتخلال الساعات الماضية قصة السيدة الأم وصانعة محتوى علي فيسبوك والتي نشرت فيديو على صفحتها تتحدث فيه عن دخولها علي أولادها غرفة نومهم و تكتشف أن واحد منهم يقوم بعمل سلوك جنسي لا يليق مع أخته دون النظر لوصمة العار التي قد تلحق بأبنائها.