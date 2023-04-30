رحالة مصرية عالقة بالسودان: الوضع كارثي وجميع سكان الخرطوم خارج المدينة الآن

كشفت خديجة منصور، الرحالة المصرية العالقة في السودان، عن مصير وجودها خلال فترة الأحداث الدائرة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، مشددة على أنها لا تستطيع استقبال الأموال في السودان الآن، كما أن الوضع أصبح كارثي.

وأضافت الرحالة المصرية العالقة في السودان، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن العودة لمصر الآن شبة مستحيلة والوضع كارثي، مشيرة إلى أنها متواجدة في السودان منذ شهرين، وكانت متواجدة في الخرطوم خلال الأحداث وخرجت من الخرطوم بعد أحداث الصراع بين الجيش السوادني وميليشيا الدعم السريع، مؤكدة أن جميع سكان الخرطوم خارج المدينة الآن.



وأضافت الرحالة المصرية العالقة في السودان أن هناك أشخاص في مدن ومناطق السودان تستقبل سكان الخرطوم بعد الأحداث، مضيفة: "السودانيين شايلني فوق رأسهم.. بيقول لي أنتي بنت النيل"، مؤكدة أن الأهالي في المدن السودانية فتحوا منازلهم لاستقبال الهاربين من الخرطوم، مشيرة إلى أن الكهرباء قد تستمر في الانقطاع ليومين متواصلين في العاصمة الخرطوم.

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