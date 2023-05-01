طريقة عمل كرات البطاطس بالدجاج والبشاميل.. بمذاق لا يقاوم

كرات البطاطس بالدجاج والبشاميل من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.



قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كرات البطاطس بالدجاج والبشاميل فيما يلي:



مقادير كرات البطاطس بالدجاج والبشاميل:



كيلو ونصف بطاطس مهروسة

مكعب زبدة

(الحشوة)

٢صدور دجاج مكعبات

كوب فلفل ألوان مكعبات

بصلة مفرومة

نصف كوب بقدونس مفروم

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة بابريكا

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود

(البشاميل)

٤ملعقة كبيرة دقيق

٤ملعقة كبيرة زبدة

لتر حليب

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود

(للوجه)

جبنة موتزاريلا



طريقة تحضير كرات البطاطس بالدجاج والبشاميل



نهرس البطاطس ونضيف معها مكعب الزبدة مع رشة ملح وفلفل أسود، ونقلب ثم نشكلها على شكل كرات متساوية ثم نضع الحشوة في المنتصف ونغلقها جيداً ثم في بايركس نضع طبقة من البشاميل في الأرضية ثم نرص كرات البطاطس المحشية ثم نضع باقي كمية البشاميل ثم نضع الجبنة الموتزاريلا على الوجه وندخلها فرن ساخن حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا.



(لعمل الحشوة)

في حلة على النار نضع قطعة زبدة ثم نضع البصلة ونشوحها سريعا ثم نضيف صدور الدجاج والفلفل الألوان ونقلب ثم نضع البقدونس مع التوابل كلها ونقلب ثم ترفع من على النار ونتركه حتى تبرد.



(لعمل البشاميل)

في حلة على النار نضع الزبدة والدقيق ونقلب ثم نضع الحليب مع التقليب المستمر ثم نضع التوابل كلها ونقلب حتى يصبح القوام كريمي ثم يرفع من على النار.



ملحوظة :-

في حالة إذا أصبحت البطاطس مصمغة بعد السلق يمكن عملها صينية بالبشاميل بدلاً من الكرات.

