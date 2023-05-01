عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كرات البطاطس بالدجاج والبشاميل.. بمذاق لا يقاوم

كرات البطاطس بالدجاج
كرات البطاطس بالدجاج والبشاميل

كرات البطاطس بالدجاج والبشاميل من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.


قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كرات البطاطس بالدجاج والبشاميل فيما يلي:

txt

للدايت.. طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في البيت

txt

طريقة عمل مكرونة بشاميل بالسلامي| بمذاق لا يقاوم


مقادير كرات البطاطس بالدجاج والبشاميل:


كيلو ونصف بطاطس مهروسة
مكعب زبدة
(الحشوة)
٢صدور دجاج مكعبات
كوب فلفل ألوان مكعبات
بصلة مفرومة
نصف كوب بقدونس مفروم
ملعقة صغيرة ثوم بودر
ملعقة صغيرة بصل بودر
ملعقة صغيرة بابريكا
رشة جوزة الطيب
ملح
فلفل أسود
(البشاميل)
٤ملعقة كبيرة دقيق
٤ملعقة كبيرة زبدة
لتر حليب
رشة جوزة الطيب
ملح
فلفل أسود
(للوجه)
جبنة موتزاريلا


طريقة تحضير كرات البطاطس بالدجاج والبشاميل


نهرس البطاطس ونضيف معها مكعب الزبدة مع رشة ملح وفلفل أسود، ونقلب ثم نشكلها على شكل كرات متساوية ثم نضع الحشوة في المنتصف ونغلقها جيداً ثم في بايركس نضع طبقة من البشاميل في الأرضية ثم نرص كرات البطاطس المحشية ثم نضع باقي كمية البشاميل ثم نضع الجبنة الموتزاريلا على الوجه وندخلها فرن ساخن حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا.


(لعمل الحشوة)
في حلة على النار نضع قطعة زبدة ثم نضع البصلة ونشوحها سريعا ثم نضيف صدور الدجاج والفلفل الألوان ونقلب ثم نضع البقدونس مع التوابل كلها ونقلب ثم ترفع من على النار ونتركه حتى تبرد.


(لعمل البشاميل)
في حلة على النار نضع الزبدة والدقيق ونقلب ثم نضع الحليب مع التقليب المستمر ثم نضع التوابل كلها ونقلب حتى يصبح القوام كريمي ثم يرفع من على النار.


ملحوظة :-
في حالة إذا أصبحت البطاطس مصمغة بعد السلق يمكن عملها صينية بالبشاميل بدلاً من الكرات.
 

كرات البطاطس بالدجاج والبشاميل طريقة عمل كرات البطاطس بالدجاج والبشاميل مقادير كرات البطاطس بالدجاج والبشاميل طريقة تحضير كرات البطاطس بالدجاج والبشاميل كرات البطاطس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

880 جنيهًا|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

أحمد موسى يعلن زيادة أسعار 29 سلعة تموينية على البطاقات من الغد

لحظة وفاة المشجعة المغربية أثناء مباراة الأهلي| هذا ما حدث لها بالتفصيل

ميدو يعلن موقف بيراميدز من المشاركة في السوبر المصري حال انسحاب الزمالك

بحب البلد وراضية بعيشتي| حكاية المغردة مدام إيمان التي تصدرت تريند تويتر بوفاتها

طلب عاجل من الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

اجتماع عاجل للجنة الاستئناف باتحاد الكرة لمناقشة ملف تظلم كهربا ومرتضى منصور

أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب برفقة زوجها حسام حبيب

موضوعات متعلقة

قبل ما تعمليه.. طبيبة تكشف معلومات غير متوقعة عن الفيلر واستخداماته

للدايت.. طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في البيت

هل هناك حساسية من البطيخ ؟ .. خبير يوضح الأعراض والأسباب

في يومه العالمي .. ماذا يحدث للجسم عند الرقص ؟

طريقة عمل مكرونة بشاميل بالسلامي| بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة|أول رد من رضوى الشربيني بعد هجوم ياسمين عز عليها.. سعر إطلالة شيرين عبد الوهاب في دبي

هاني الناظر يفجر مفاجأة.. تصرف شائع يؤدي للإصابة بسرطان الجلد

احذر سرطان الفم يبدأ في هذه المناطق| تفاصيل صادمة عن الأسباب والأعراض

ترشيحاتنا

أمين عام الأمم المتحدة يأمر بإرسال أحد قيادات المنظمة إلى السودان.. تفاصيل

أدعية الاستغفار من الذنوب.. للرزق والبركة في الأولاد والأموال

معندهمش أصحاب| هذه الأبراج خجولة للغاية.. هل أنت منهم؟

اليوم .. بدء صرف معاش شهر مايو من جميع منافذ الصرف

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين 1-5-2023

زلزال قوي يضرب مدينة بيتونج في إندونيسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كرات البطاطس بالدجاج والبشاميل.. بمذاق لا يقاوم

ابعد عنها فورا| احذر تناول هذه الأطعمة بعد البطيخ

طريقة عمل السينابون في البيت.. أحلى من المحلات

بملابس ملفتة.. ياسمين الخطيب تثير ضجة في إيطاليا|شاهد

فيديو

لحصد المشاهدات.. صانعة محتوى تصور أولادها في وضع مخلٍ

شراكة استراتيجية وضخ استثمارات.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء اليابان

تبيع ولا تشتري.. إلى أين يتجه سوق الذهب بعد تذبذب الأسعار؟

حقيقة تصريحات شيخ الأزهر عن أسعار الحج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ