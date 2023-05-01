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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس قناة الوثائقية يكشف تفاصيل إعلان القناة إنتاج فيلم عن كليوباترا .. فيديو

كليوباترا
كليوباترا

كشف المخرج شريف سعيد رئيس قناة الوثائقية تفاصيل إعلان القناة إنتاج فيلم عن "كليوباترا".

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أحمد الدريني: سنقدم فيلما لـ كليوباترا معتمدا على العلم والتاريخ

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زاهي حواس: فيلم كليوباترا تزييف للتاريخ

وأضاف "شريف سعيد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن مصر لن تسلم أبدا من محاولة تشويه التاريخ أو اختطافه من قبل البعض لأسباب مختلفة، من تلك الأسباب هي أن تكون أسباب ذاتية لدي أعراق أخرى.

وتابع شريف سعيد، أن ما يجب فعله في معركة الوعي هو أن يكون العمل منظبط وعلي أتم وجه داخل هذه المعركة، مشيراً إلى أن جلسات منعقدة بشكل مستمر داخل القناة مكونة من علماء في التاريخ والآثار والانثربيولوجي لإقامة هذا العمل الجديد والهام في تاريخ مصر.

برنامج التاسعة تاريخ مصر القناه الأولى المصرية فيلم كليوباترا قناة الوثائقية

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رئيس قناة الوثائقية يكشف تفاصيل إعلان القناة إنتاج فيلم عن كليوباترا .. فيديو

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