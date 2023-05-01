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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرز تصريحات عمرو سعد في الحكاية: نقيب الموسيقيين هو من يعتذر لنا وليس العكس.. وقصة الأجهر حقيقية

عمرو سعد
عمرو سعد

خصص برنامج "الحكاية" فقرة خاص مع أبطال مسلسل الأجهر، للحديث عن كواليس المسلسل والتصوير خارج البلاد.
 

عمرو سعد يكشف معني مسلسل الأجهر ويتحدث عن الشخصية الحقيقية
قال الفنان عمرو سعد، إن قصة المسلسل مأخوذة عن قصة حقيقية، متابعا:" منذ فترة تعرفت على شخص اسمه هيثم شركس عن طريق صديق لي، حكى لي أنه شاف شخص في الكونغو وقصته تنفع فيلم، وهيثم ده مهووس بالحجر والألماظ ودخل مغامرات رهيبة في الكونغو وكينيا، وتزوج كثيرًا".

 

وأكمل: “كنت بستعين بهيثم شركس لورشة الكتابة عشان تفاصيل في الكتابة زي حزم الدولار على جسم لأنه احتمال يموت طول الوقت، وكان بيجي عندي ويطلع ألماظ من جيبي ويقولي معيش فلوس معايا ألماظ”.

عمرو سعد يكشف كواليس مسلسل الأجهر: كينيا شبه مسطرد والأرض لونها أحمر
قال الفنان عمرو سعد، إن التصوير في كينيا مكلف للغاية، وذلك لغياب الإمكانيات هناك، متابعا: "الناس كانت بتقول عمرو سعد بيكرر".

واسترسل:"كنت بفكر أعمل شخصية بطل شعبي مصري في شكل وعلاقات جديدة.. وخلال التفكير شاهدت بعد المقاطع رقص للأطفال في كينيا على إنستجرام".

طلعلنا وحيد قرن والتعامل بالمقايضة..عمرو سعد يكشف كواليس تصوير الأجهر في كينيا
وتحدث الفنان عمرو سعد، عن كواليس التصوير في كينيا، قائلا:"دخلنا فندق في غابة مفتوحة وكان ممكن في لحظة يطلع عليك حيوانات، متابعا: اكتشفت إن وحيد القرن منقرضش في مالي وكينيا".

واسترسل:"لما مشينا بالعربية طلع لنا وحيد القرن والسواق اضطر يبطل الموتور ويقف بالعربية، لإن وحيد القرن كان مع عائلته وهو بيغير على مراته، وممكن يدمر العربية، ووحيد القرن أسوأ من الأسد".

مش إحنا اللي نعتذر..عمرو سعد يطالب نقيب الموسقيين بالإعتذار لمسلسل الأجهر
علق الفنان عمرو سعد، على مشكلة صناع مسلسل الأجهر مع نقابة المهن الموسيقية بعد تقديم شخصية الموسيقار عم أنوس، قائلا: "مش فاهم سبب المشكلة وسببها غامض وغير مفهوم".

واسترسل:" عملنا على انتصار الفن وشخصية رائعة ومتدينة"، متابعا:" كنت منتظر تكريم من نقابة الموسيقيين على المسلسل.

وأكمل: "على نقيب الموسيقيين أن يتقدم باعتذار لنا وليس العكس"، متابعا:" مش إحنا اللي هنعتذر".

عمرو سعد مسلسل الأجهر كينيا الفنان عمرو سعد نقابة المهن الموسيقية اخبار التوك شو

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