سينما المرأة في العدد الثاني من مجلة جمعية نقاد السينما المصريين EFCA

أصدرت جمعية نقاد السينما المصريين، عضو الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي)، العدد الثاني من مجلة (EFCA)، مارس-أبريل 2023، والذي يحتوى على ملف خاص يحتفي بـ “سينما المرأة”، يضم عددا كبيرا من المقالات التي كتبها أعضاء الجمعية عن أفلام من مختلف دول العالم تناقش قضايا المرأة أو صنعتها نساء، وتم الاحتفاء بها مؤخرا أو حصلت على جوائز في المهرجانات التي شاركت بها وخصوصا في مصر.

بجانب دراسة عن المرأة في السينما المصرية خلال عشرين سنة.



كما يتناول العدد بالنقد والتحليل عددا من الظواهر والأفلام الفائزة في المهرجانات التي شارك أعضاء الجمعية في تغطيتها أو في لجان تحكيمها، مثل برلين ولكسمبورج، بجانب المهرجانات السينمائية الدولية التي تم تنظيمها في مصر. بجانب متابعة أهم أخبار الجمعية والكتابة عن بعض الأفلام المصرية والعالمية التي تم عرضها في دور العرض السينمائي هذا العام.



تضم هيئة تحرير العدد رئيس التحرير زين العابدين خيري، ومدير التحرير: أمنية عادل، والإخراج الفني: سعد المغربي. وتم إهداء ماكيت المجلة من مديرة التحرير الفني ريهام إمبابي.



يذكر أن مجلس إدارة جمعية نقاد السينما المصريين يرأسه الناقد أحمد شوقي، ويضم في عضويته النقاد: رشا حسني، رامي المتولي، خالد عبد العزيز، محمد سيد عبد الرحيم، أمنية عادل وزين العابدين خيري.