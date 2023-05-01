حادث خطير بالمكسيك يتسبب في مقتل 18 شخصا.. تفاصيل

أعلنت السلطات المكسيكية، أمس الأحد، أن 18 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 33 آخرون أثر سقوط حافلة من منحدر في غرب المكسيك، وفقا لرويترز.

وقال مكتب المدعي العام في ناياريت، الولاية التي وقع فيها الحادث، إن السيارة سقطت على ارتفاع 15 مترا (49.21 قدما) في واد ليلة السبت، على طريق سريع يربط عاصمة الولاية تيبيك والوجهة السياحية بويرتو فالارتا.‏

‏وأضاف مكتب المدعي العام في بيان على تويتر: "منذ اللحظة الأولى، عملنا بطريقة منسقة مع مختلف السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات لتوفير الاهتمام الفوري للضحايا".‏

‏وذكرت السلطات أن 11 امرأة وسبعة رجال قتلوا، بينما تم نقل ما لا يقل عن 11 قاصرا إلى المستشفيات لتلقي العلاج الطبي.‏