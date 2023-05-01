عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أسرة طلاب من أجل مصر جامعة القاهرة تحتفل بيوم اليتيم

صدى البلد

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، حفل "يوم اليتيم"، وذلك بالتعاون مع إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بهدف احتضان الأطفال الأيتام وإدخال الفرحة إلى قلوبهم، وبحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان المنياوي منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة، وبمشاركة الطلاب.

وتأتي هذه الاحتفالية، في إطار احتفال أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة، بيوم اليتيم وإكرام الأطفال الأيتام واحتضانهم والإحسان إليهم والاهتمام بهم.

وتضمن برنامج الاحتفالية، تقديم عروض وفعاليات ذات مضمون إيجابي، إلى جانب توزيع الهدايا والألعاب والوجبات الغذائية على الأطفال، والتقاط الصور التذكارية معهم.

لطلاب جامعة القاهرة.. اعرف شروط مسابقة مركز اللغة والثقافة العربية البحثية

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص الجامعة على إكرام الأطفال الأيتام لأن جميع الأديان السماوية حثت على الإحسان إليهم والاهتمام بهم ومنحهم الرعاية اللازمة، وإعطاءهم أولوية اجتماعية شاملة، والعمل على إسعادهم ورعايتهم، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة القاهرة لسد الفجوة الاجتماعية، باعتبار أن الأيتام جزءًا لا يتجزأ من المجتمع، ويجب إدماجهم بالمجتمع وتنمية روح الانتماء لديهم.

يُشار إلى أن أسرة طلاب من أجل مصر هي أسرة طلابية تسعى لتكوين مجتمع طلابي قوى متطور يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتهدف في سبيل تحقيق رؤيتها إلى إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة، ودعم طلاب الفرق النهائية والشباب الخريجين لوجستيا لاقتحام مجال ريادة الأعمال وإنجاح تجاربهم العملية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة في أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات.

IMG-20230501-WA0050
IMG-20230501-WA0050
IMG-20230501-WA0049
IMG-20230501-WA0049
IMG-20230501-WA0048
IMG-20230501-WA0048
IMG-20230501-WA0047
IMG-20230501-WA0047
IMG-20230501-WA0046
IMG-20230501-WA0046
IMG-20230501-WA0045
IMG-20230501-WA0045
IMG-20230501-WA0044
IMG-20230501-WA0044
IMG-20230501-WA0043
IMG-20230501-WA0043
IMG-20230501-WA0042
IMG-20230501-WA0042
IMG-20230501-WA0041
IMG-20230501-WA0041
IMG-20230501-WA0040
IMG-20230501-WA0040
IMG-20230501-WA0039
IMG-20230501-WA0039
اليتيم يوم اليتيم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة جامعة القاهرة احتضان الأطفال الأيتام أسرة طلاب من أجل مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

880 جنيهًا|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

رفع سعر الخبز المدعم بعد زيادة السلع التموينية.. اعرف الحقيقة

52 يومًا.. مفاجأة سارة للمصريين بشأن أسعار الدولار مقابل الجنيه

الزيت بـ30 جنيها والتنفيذ بعد دقائق.. ننشر أسعار السلع الجديدة على بطاقات التموين

لحظة وفاة المشجعة المغربية أثناء مباراة الأهلي| هذا ما حدث لها بالتفصيل

بحب البلد وراضية بعيشتي| حكاية المغردة مدام إيمان التي تصدرت تريند تويتر بوفاتها

قرار جديد في الأهلي بسبب السوبر المصري

كيلو الفراخ يبدأ من 59 جنيها.. آخر أسعار الدواجن والبيض الآن

ترشيحاتنا

هجوم عنيف.. الجيش الأوكراني يكافح لتدمير الصواريخ الروسية

رغم التهديدات بالانسحاب.. لجنة التنظيم تعلن موعد وصول الأهلي والزمالك للإمارات

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 1-5-2023

نجم الترجي: الجماهير ورطت الفريق قبل مواجهة الأهلي

موقف كهربا من المشاركة في السوبر أمام الزمالك

لا تتجاوز 2000 جنيه.. رسوم رخصة السايس طبقا لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحذاء غريب.. زوجة حمدي الميرغني تثير الجدل بإطلالتها في تركيا

شاهد| غادة عبد الرازق مع زوجها بالهوت شورت

تحذير الأرصاد من تقلبات الجو.. الجاكت في إيدك مكان ما تروح

نشرة المرأة و الصحة| هذه الأبراج خجولة للغاية.. احذر تناول هذه الأطعمة بعد البطيخ... ملابس إلهام شاهين في إستراليا تثير الجدل

فيديو

لحصد المشاهدات.. صانعة محتوى تصور أولادها في وضع مخلٍ

شراكة استراتيجية وضخ استثمارات.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء اليابان

تبيع ولا تشتري.. إلى أين يتجه سوق الذهب بعد تذبذب الأسعار؟

حقيقة تصريحات شيخ الأزهر عن أسعار الحج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ