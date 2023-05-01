بدون تأشيرة.. دول يمكن السفر إليها بالباسبور المصري فقط

يتساءل محبو السفر عن الدول التي يتيحها الباسبور المصري الذهاب لها بدون تأشيرة، أو الحصول علي تأشيرة مجانية، أو عند الوصول، أو بشكل إلكتروني، وهناك بعض الدول التي تطلب الحصول على تأشيرة سفر من سفارتها وقنصليتها قبل السفر إليها.

يقدم موقع صدي البلد، الدول التي يمكن الدخول بها بالباسبور المصري، للتسهيل علي المواطنين للسفر إلي الخارج، في ثلث دول العالم، المكون من 193 دولة.

الدول التي يمكن السفر إليها بالباسبور المصري فقط

ويحصل المواطنون المصريون على تأشيرات مجانية أو عند الوصول لما لا يقل عن 56 بلدا وإقليما حول العالم لحاملي جوازات السفر المصرية العادية، منها 28 دولة لا يتطلب الحصول على أي تأشيرات قبل السفر إليها.

نقدم في التقرير التالي بعض الدول التي يمكن دخولها بالباسور المصري ، بدون تأشيرة أو عند الوصول او إلكترونية أو مجانية.

استخراج الباسبور المصري

بعض دول قارة أفريقيا

تأشيرة مجانية

غينيا بيساو: تأشيرة مجانية لمدة 3 شهور

غانا: تأشيرة لمدة 14 يوم للمسافرين الحاملين دعوة من منظمة حكومية، للرحلات التجارية يتم الحصول على تأشيرة مقابل 150 دولار أمريكي

جنوب أفريقيا: يجب الحصول على تأشيرة، لكنها مجانية للمصريين

بدون تأشيرة

سيشيل: بدون تأشيرة لمدة ثلاثة شهور

السودان بدون تأشيرة لأي مدة

إثيوبيا : بدون تأشيرة لرجال الأعمال، يجب الحصول على تأشيرة سفر من السفارة الإثيوبية فى القاهرة

موريشيوس: بدون تأشيرة



تأشيرة عند الوصول

بوركينافاسو: يتم الحصول على تأشيرة لمدة 7 أيام عند الوصول مقابل من 10,000 إلى 35,000 فرنك غرب أفريقي

أوغندا: يتم الحصول على تأشيرة لمدة 3 شهور عند الوصول مقابل 50 دولارا أمريكيا

زامبيا: يتم الحصول على التأشيرة عند الوصول مقابل 50 دولارا أمريكيا

زيمبابوى: يتم الحصول على تأشيرة سياحة عند الوصول لمدة 3 شهور، أو تأشيرة تجارية عند الوصول لمدة شهر، مقابل من 30 إلى 55 دولارا أمريكيا

جيبوتي: الحصول على تأشيرة عند الوصول لمدة شهر مقابل 5000 فرنك جيبوتي

موزمبيق: تأشيرة لمدة 30 يوم عند الوصول مقابل 82 دولارا أمريكيا

الرأس الأخضر: الحصول على التأشيرة عند الوصول

جزر القمر: تأشيرة مجانية عند الوصول فى المطار لمدة 24 ساعة، على أن يتم الحصول على تأشيرة كاملة بمقابل مادي من مكتب الجوازات فى موروني

مدغشقر: يتم الحصول على تأشيرة لمدة 90 يوما عند الوصول مقابل 140,000 أرياري مرغشي، يفضّل الحصول على التأشيرة قبل السفر

تنزانيا: يتم الحصول على تأشيرة عند الوصول مقابل 50 دولارا أمريكيا

رواندا: يتم الحصول على تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم مقابل 30 دولار أمريكيا



تأشيرة مطلوبة قبل السفر

جنوب السودان: يجب الحصول على تأشيرة من سفارة جنوب السودان بالقاهرة

ليبيا: يجب الحصول على تأشيرة من السفارة الليبية فى مصر



بعض الدول في قارتي الأمريكتين

تأشيرة عند الوصول

بلد المكسيك: يمكن الحصول على تأشيرة لمدة 180 يوم أيام لدى وصوله، فقط إذا كان الراكب لديه تأشيرة صالحة للولايات المتحدة

نيكاراجوا: يتم الحصول على تأشيرة سياحة لمدة 90 يوم عند الوصول مقابل 5 دولار أمريكي

تأشيرة مطلوبة قبل السفر

بوليفيا: تأشيرة لمدة 90 يوم مقابل 53 دولار أمريكي

بدون تأشيرة

اكوادور: بدون تأشيرة لمدة 90 يوم

پويرتو ريكو: بدون تأشيرة لمدة 3 شهور

هاييتى: بدون تأشيرة لمدة 3 شهور

سانت كيتس و نيڤيس: بدون تأشيرة لمدة 3 شهور

سانت فينسينت و الجرينادينز: بدون تأشيرة لمدة شهر

دومينيكا: بدون تأشيرة لمدة 21 يوم



بعض الدول في قارة اسيا

تأشيرة عند الوصول

بنغلاديش: يتم الحصول على تأشيرة عبور لمدة 7 أيام عند الوصول مقابل 25 دولار أمريكي، أو تأشيرة سياحة لمدة 30 يوم مقابل 50 دولار

لبنان: يتم الحصول على تأشيرة لمدة 30 يوم مقابل 50 دولار، وذلك عند الوصول إلى مطار بيروت الدولي ويكون كل شخص بحوزته 2000 دولار أمريكي

كامبوديا: يتم الحصول على تأشيرة لمدة 30 يوم عند الوصول مقابل من 20 إلى 25 دولار أمريكي

بلد جورجيا كيتم الحصول على تأشيرة لمدة 90 يوم عند الوصول

إندونيسيا :يتم الحصول على تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم مقابل 25 دولار أمريكي

تيمور الشرقية: يتم الحصول على تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم مقابل 30 دولار أمريكي

بلد طاجيكستان: يتم الحصول على التأشيرة عند الوصول لمدة 45 يوم

فيتنام: يمكن دخولها والحصول على التأشيرة فى المطار.

كوريا الجنوبية :يتم الحصول على تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم

لاوس: يتم الحصول على تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم مقابل 30 دولار أمريكي

جزر المالديف: يتم الحصول على تأشيرة سياحة عند الوصول لمدة 30 يوم

نيبال: يتم الحصول على تأشيرة عند الوصول لمدة من 15 إلى 30 أو 90 يوم، مقابل 25 أو 50 أو 100 دولار أمريكي

أذربيجان: يتم الحصول على تأشيرة لمدة 30 يوم عند الوصول مقابل 100 دولار أمريكي

تأشيرة مطلوبة قبل السفر

تركيا :يجب الحصول على تأشيرة من السفارة التركية بالقاهرة مقابل 385 جنيه مصري، ويمكن الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى مطار أتاتورك فى اسطنبول مقابل 50 دولار أمريكي وذلك إذا كان المواطن المصري حامل لتأشيرة سارية من الولايات المتحدة الأمريكية بدون تأشيرة 90 يوم

سيريلانكا: الدخول بتأشيرة إلكترونية فقط دون مزيد من الإجراءات.

الإمارات: يتم الحصول على تأشيرة قبل السفر بوجود حجز فى فندق فى دبي وذلك إذا كانت الرحلة بغرض السياحة، أو مقابل 300 جنيه مصري إذا كانت الرحلة بغرض تجاري وذلك إذا تم إرسال طلب رسمي من الشركة إلى الفندق

بدون تأشيرة

نيبال: تمنح الفرصة شهرين للدخول بدون تأشيرة.

ماكاو: 3 أشهر بدون تأشيرة.

قطر: يمكن دخول قطر عن طريق تأشيرة إلكترونية لمدة شهر.

الأردن: بدون تأشيرة، يجب إبراز تذاكر العودة لغير العاملين المصريين فى الأردن، ماعدا المسافرين المتجهين إلى العراق

ماكاو: بدون تأشيرة لمدة 90 يوم

ماليزيا :بدون تأشيرة لمدة 3 شهور

سوريا :بدون تأشيرة لمدة 30 يوم للسياح، وبدون تأشيرة لمدة 90 يوم للمهندسين والأطباء والمحاسبين

اليمن: بدون تأشيرة لمدة 90 يوم عند الوصول إلى اليمن عن طريق خطوط الطيران

فلسطين: الدخول بدون تأشيرة، لكن يجب التواصل مع أقرب سفارة فلسطينية لمعرفة الشروط.

كمبوديا: يمكن للمصريين أن يدخلوها 3 أشهر بدون تأشيرة.

إندونيسيا: تتيح للمصريين تأشيرة دخول لمدة 30 يوما فقط.

طاجكستان: يمكنك دخولها شهر ونصف بدون تأشيرة.

هونج كونج: بدون تأشيرة لمدة 90 يوم

ايران:بدون تأشيرة للسياح ورجال الأعمال

الباسبور المصري

بعض جزر المحيط الهادي

يمكن دخولها بدون تأشيرة

بالاو: على نفس امتداد المحيط الهادئ، ويمكن دخولها لمدة شهرين بدون تأشيرة.

توفالو: (تقع بين أستراليا وجزر هاواي) ويمكن دخولها شهر بدون تأشيرة.

نيبوي: يمكن دخولها بدون تأشيرة لمدة شهر.

ولايات ميكرونيسيا المتحدة: يمكن دخولها بدون تأشيرة لمدة شهر.

جزر كوك: يمكن دخولها بدون تأشيرة لمدة 31 يوما.

ساموا: تقع على المحيط الهادي، ويمكن دخولها لفترة شهرين بدون تأشيرة.

