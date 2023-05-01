انطلاق معسكر منتخب الكرة الشاطئية استعدادا للمشاركة في كأس العرب

ينطلق اليوم معسكر منتخب الكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفني ، بالإسكندرية استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العرب التي ستقام في السعودية خلال شهر مايو.



وأعلن المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية قائمة اللاعبين المختارة للمعسكر وتضم كلًا من زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن وأحمد حمدى ويوسف مرتضى ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد واسلام أحمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعى وعلى دياب ومحمد عبد النبي وأحمد جبر ومحمد نصر وكريم شحاته والحسينى طه وأحمد شكري.



ويضم الجهاز الفني المعاون لمنتخب الشاطئية كلا من أحمد أبو سريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى ،و الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبي، عباس حسانين مدلك ، محمد منجى مديرًا إداريًا، واسلام شاكر مدير المهمات.



وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب التي ستقام في السعودية عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية للبطولة ،وتضم منتخبات عمان وفلسطين والسودان.