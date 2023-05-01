عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط تشكيلين عصابيين بالقاهرة تخصصا في سرقة الدراجات النارية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات ، فقد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عناصر تشكيلين عصابيين تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية.

وكان رجال أمن القاهرة قد نجحوا بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة في ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" وإعترفا بإرتكاب عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما تمكنوا من ضبط عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"مقيمون بدائرة قسم شرطة الخليفة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" وإعترفوا بإرتكاب عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاد عناصر التشكيلين ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

سرقة الدراجات النارية سرقة جرائم سرقة مديرية امن القاهرة مباحث القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

880 جنيهًا|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

الخبز ليس من بينها .. تعرف على أسعار السلع التموينية بعد الزيادة

متصورين بالبدلة .. شوبير يفجّر مفاجأة بشأن انسحاب الزمالك من مباراة السوبر

الزيت بـ30 جنيها والتنفيذ بعد دقائق.. ننشر أسعار السلع الجديدة على بطاقات التموين

ده حقكم.. السيسي: تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل وزيادة معدلات تشغيل النساء

قرار جديد من الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل

52 يومًا.. مفاجأة سارة للمصريين بشأن أسعار الدولار مقابل الجنيه

التموين تبدأ صرف مقررات شهر مايو بالأسعار الجديدة.. صور

موضوعات متعلقة

لزيادة أرباح التيك توك.. ننشر صور شاب يقود سيارة بدون عجلة قيادة

الأمن يضبط مسلحين استوليا على حقيبة سيدة بالسلام

مباحث القاهرة تضبط هارباً من 19 سنة سجنًا وغرامة 5 ملايين جنيه

بأسلوب التسلق.. سقوط لص المساكن بالأميرية

أمن القاهرة يقبض على سيدة تروج للهيروين بروض الفرج

القبض على 9 مجرمين متورطين في بلاغات سرقة بالقاهرة

ضبط صاحب سوبر ماركت بالقاهرة يتاجر في النقد الأجنبى

ضبط شاب لقيامه بعمل حركات استعراضية بسيارته في صلاح سالم

ترشيحاتنا

شخصان يصيبان آخر بكسر في الجمجمة بسبب لعب الكرة ببورسعيد

الزمالك يتوجه للإمارات مساء اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي بالسوبر

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 18 فلسطينياً بالضفة الغربية

1000 جنيه من الدولة إعانة للعمالة غير المنتظمة.. متى تصرف وكيف؟

شكري يشارك في اجتماع رفيع المستوى بعمان لبحث الأزمة السورية

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على إنشاء هيئة المحطات النووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بفستان ستان| شاهد

سعر ساعة عمرو دياب في الغردقة يثير الجدل| رقم خرافي

كسر أسنانه وضربه حتى الموت.. مأساة حكم مباراة على يد لاعب عربي

لايصلح للرجال... أحمد سعد يمنع نفسه من مشروب لهذا السبب

فيديو

محمد رمضان يثير الجدل بإطلالة غريبة والمتابعون: دي مش أخلاق جعفر

لحصد المشاهدات.. صانعة محتوى تصور أولادها في وضع مخلٍ

شراكة استراتيجية وضخ استثمارات.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء اليابان

تبيع ولا تشتري.. إلى أين يتجه سوق الذهب بعد تذبذب الأسعار؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ