سقوط تشكيلين عصابيين بالقاهرة تخصصا في سرقة الدراجات النارية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات ، فقد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عناصر تشكيلين عصابيين تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية.

وكان رجال أمن القاهرة قد نجحوا بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة في ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" وإعترفا بإرتكاب عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما تمكنوا من ضبط عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"مقيمون بدائرة قسم شرطة الخليفة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" وإعترفوا بإرتكاب عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاد عناصر التشكيلين ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .