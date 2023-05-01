جمال شعبان يكشف سبب وفاة مصطفى درويش المفاجئة

أعلن هاني درويش وفاة شقيقه النجم مصطفى درويش ، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كتب هاني درويش في منشوره قائلا: «البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش، تشيّع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري في أكتوبر، والعزاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد».

علق جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، على وفاة الفنان مصطفى درويش.

كتب جمال شعبان:"إنا لله وإنا إليه راجعون …بالسكتة القلبية ..والموت المفاجئ..في ذمة الله الفنان الشاب …مصطفي درويش ٤٣ عاما …مات فجأة بدون مقدمات …خلي بالكم…من الوقاية من السكتة القلبية..بالفحص الشامل للقلب".

نصح جمال شعبان:"لابد من الاكتشاف المبكر للضغط والسكر والكولسترول وضبطهم والتخسيس والمشي وتجنب التدخين والمسكنات والمخدرات وتجنب الانفعالات".