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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على الساعات الأخيرة فى حياة مصطفى درويش

مصطفى درويش
مصطفى درويش

رحل منذ قليل الفنان مصطفى درويش بعد تعرضه لتوقف مفاجئ فى عضلة القلب حسبما كشفت الفنانة نهال عنبر فى تصريح خاص لصدى البلد. 

الساعات الأخيرة فى حياة مصطفى درويش

وكتب الفنان الراحل مصطفى درويش قبل وفاته بساعات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" هو انا بس اللي مابقتش عارف انام ".

كما نشر الفنان الراحل مصطفى درويش صورة تجمعه بالفنان أسر ياسين عبر خاصية ستورى على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مصطفي درويش كان قد عاش حالة من النشاط الفني خلال شهر رمضان 2023 بعد مشاركته في عدد من الأعمال نستعرضها في السطور التالية

كامل العدد :

لعل مسلسل كامل العدد كان من آخر الأعمال التي عرضت للفنان مصطفي درويش ، وحققت نجاحاً كبيراً سواء علي المستوي الفني او النقدي .

وتكون مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

وجسد الراحل مصطفي درويش خلال الاحداث شخصية والد ابناء دينا الشربيني وطليقها .


إكس لانس :

كما شارك ايضا مصطفي درويش بمسلسل إكس لانس ، والذي عاد من خلاله محمد سعد إلي الدراما التليفزيونية .

مسلسل إكس لانس، لـ محمد سعد، يشاركه في البطولة، كل من: الفنانة شيرين، وويزو “عضوة مسرح مصر”، بالإضافة إلى حسام داغر، وإبرام سمير، وسارة درزاوي، واللذان ظهرا ضمن مجموعة مسرح مصر أيضا، بالإضافة إلى أحمد فتحي، وحسن عبد الفتاح، وعمر متولي، ومصطفى درويش، وسامي مغاوري، والعمل من إخراج إبرام نشأت، ومن إنتاج ممدوح شاهين.

تلت التلاتة :

وكان موسم رمضان 2023 مليء بالأعمال لـ مصطفي درويش ، حيث شارك ايضا في مسلسل تلت التلاتة من بطولة غادة عبد الرازق ومي سليم ، وقد جسد الراحل دور صديق البطلة " غادة عبد الرازق "

 

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