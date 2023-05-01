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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب الأن.. شوف الجرام وصل لكام

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر اليوم الأحد 1 مايو 2023 من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,994 شراء 3,029 جنيه

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,745 شراء 2,776 جنيه

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,620 شراء 2,650 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,246 شراء 2,271 جنيه

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,747 شراء 1,767 جنيه

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,497 شراء 1,514 جنيه

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 93,122 شراء 94,189 جنيه
الجنيه الذهب بيع 20,960 شراء 21,200 جنيه
الكيلو بيع 2,994,286 شراء 3,028,571 جنيه

سعر الذهب

سعر مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب اليوم في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

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