أسعار الذهب الأن.. شوف الجرام وصل لكام

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر اليوم الأحد 1 مايو 2023 من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.
ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,994 شراء 3,029 جنيه
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,745 شراء 2,776 جنيه
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,620 شراء 2,650 جنيه
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 2,246 شراء 2,271 جنيه
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,747 شراء 1,767 جنيه
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,497 شراء 1,514 جنيه
سعر الذهب اليوم في مصر
الاونصة بيع 93,122 شراء 94,189 جنيه
الجنيه الذهب بيع 20,960 شراء 21,200 جنيه
الكيلو بيع 2,994,286 شراء 3,028,571 جنيه
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
سعر الذهب اليوم في مصر
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.