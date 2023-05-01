أبرزها الضيق..أعراض ظهرت علي مصطفي درويش قبل وفاته تؤكد اصابته بضعف عضلة القلب

توفي النجم مصطفي درويش بسبب توقف بعضلة القلب وهي عبارة عن صعوبة أو عدم قدرة عضلة القلب على ضخ الدم إلى أنحاء الجسم المختلفة بالمعدل الطبيعي المطلوب، وقد لا يوجد هناك أعراض واضحة على الشخص المصاب بضعف عضلة القلب ويتم اكتشافها عن طريق الصدفة وهناك أنواع عديدة منه، مثل اعتلال عضلة القلب التوسعي و الضخامي

أعراض ضعف عضلة القلب وهي:

▪️الشعور بضيق التنفس خاصة عند بذل مجهود بدني.

▪️الشعور بالدوار أو الدوخة.

▪️الشعور بالتعب و الإعياء والضعف العام.

▪️فقدان القدرة على الحركة أو المشي بشكل طبيعي والشعور بالتعب والإجهاد والنهجان الشديد.

▪️الشعور بألم في الصدر خاصة عند بذل مجهود بدني أو تناول وجبة دسمة.

▪️انتفاخ في الساقين، والقدمين وفقدان القدرة على الحركة أو الوقوف أو المشي.

▪️ انتفاخ في منطقة البطن، نتيجة لتراكم السوائل في هذه المنطقة.

▪️وجود اضطرابات في النظم القلبية أو عدم انتظام ضربات القلب.

▪️التعرض إلى السقوط أو الإغماء عند ممارسة النشاط البدنيّ.

▪️إرتفاع ضغط الدم.

أسباب ضعف عضلة القلب

يرجع الإصابة بضعف عضلة القلب إلى وجود عدة أسباب وهناك بعض الحالات لا يوجد هناك أسباب واضحة وقد يصابون بضعف عضلة القلب بدون وجود سبب واضح